Embaixador da União Europeia celebra resultado eleitoral na França

08/05/2017 – Em evento hoje pela manhã na Universidade Católica de Brasília (UCB) para celebrar a fundação da União Europeia (UE), o embaixador da UE no Brasil, João Cravinho (foto), se mostrou aliviado com a derrota da extrema direita Marine Le Pen nas eleições presidenciais da França. Na campanha, ela defendia ações que poderiam afastar aquele país da UE.

O principal fato que levou mais de um terço dos franceses a votar em Le Pen, segundo Cravinho, foi o sentimento de temor pela perda de empregos e de melhores condições de vida, em razão do avanço da globalização econômica.

Eleitores não são “fascistas, racistas ou misóginos”

Segundo ele, esses eleitores franceses não podem, simplesmente, ser considerados alinhados com a ideologia de extrema direita e ser taxados de “fascistas, racistas ou misóginos” pelo resto do mundo. “Não podemos achar que isso é a realidade. A União Europeia tem que dar esta resposta”, enfatizou.

Atenção aos “perdedores da globalização”

Cravinho afirmou que a UE renova ações institucionais para dar maior atenção aos que chamou de “perdedores da globalização”, em especial aos europeus que “não acompanharam o ritmo da globalização, não se capacitaram a conseguir empregos”.

O embaixador foi um dos palestrantes na cerimônia de abertura da “XV Semana de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília (UCB)”. Este evento integra a programação brasileira da Semana da Europa, realizada simultaneamente em várias partes do Brasil e do mundo.

Ao longo da Semana da Europa, os representantes da UE enaltecem que a organização representa um avanço para os europeus e também para as demais nações, por meio do aprimoramento das relações internacionais em seus vários aspectos, como sociais e econômicos.

Brexit “interiorizado”

Segundo ele, a UE atravessa uma fase de questionamentos natural, muito em razão das mesmas pressões e dinâmicas que a globalização gera perante a sociedade. O Brexit, que representa a saída do Reino Unido da EU após 44 anos de adesão, é um dos principais fatores que balançaram a organização recentemente. Mas, segundo Cravinho a UE já “interiorizou” os efeitos dessa saída.

A organização é essencial para os países europeus enfrentarem as mudanças que ocorrem no mundo: “vivemos um paradoxo; para sermos soberanos (mundialmente), temos que estar unidos, ou seja, devemos partilhar a soberania (individual)”.

Críticas à Rússia

Pela frente, a UE terá que conviver por muitos anos com as instabilidades e convulsões presentes em seus vizinhos a leste e a sul, disse o embaixador. Citou como exemplo a Rússia. Ele disse que aquela nação precisa superar as “abordagens nacionalistas” que consideram a Europa “como inimiga”. Apontou que aquele país está “economicamente decadente” e despreparado para a globalização.

Fonte: Profissionais do Texto

#ucb #universidadecatolicadebrasilia #uniaoeuropeia