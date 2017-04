VEJA Comer&Beber lança menu exclusivo em restaurantes

04/04/2017 – Uma das mais conceituadas premiações gastronômicas do Brasil, o VEJA Comer&Beber, terá, em 2017, uma grande novidade: além do Guia Comer&Beber e um evento de premiação para os campeões de cada categoria, será lançado um menu exclusivo com desconto especial para quase 500 restaurantes listados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá e Curitiba.

O menu Comer&Beber terá preço fixo nos restaurantes visitados e escolhidos com curadoria das redações do grupo VEJA. A ação será válida por um mês e contará com divulgação nas revistas da Abril e patrocínio do Banco Santanter, que ainda oferecerá uma rodada extra de bebida para seus clientes que pagarem a conta com o cartão do banco.

Confira as datas dos eventos em cada cidade participante

Cuiabá: O evento será realizado no dia 26/05 e o menu estará disponível nos restaurantes selecionados entre os dias 27/05 até o dia 27/06;

Brasília: O evento será realizado no dia 29/06 e o menu estará disponível nos restaurantes selecionados entre os dias 01/07 e 01/08;

Rio: O evento será realizado no dia 20/07 e o menu estará disponível nos restaurantes selecionados entre os dias 22/07 e 22/08.

Curitiba: O evento será realizado no dia 10/08 e o menu estará disponível nos restaurantes selecionados entre os dias 12/08 e 12/09.

São Paulo: O evento será realizado no dia 19/10 e o menu estará disponível nos restaurantes selecionados entre os dias 21/10 e 21/11.

Fonte: Linhas

#gastronomia #restaurante #vejacomerebeber