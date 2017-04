Transporte em carros nas cidades agora tem plano de assinatura mensal para passageiros

25/04/2017 – A Easy ( antiga Easy Taxi), um dos maiores aplicativos de mobilidade urbana da América Latina, inova mais uma vez , e traz ao mercado de transporte algo inédito – um clube de benefícios dentro do aplicativo, “Club Easy” – funcionará exatamente como um pacote de vantagens, que irá disponibilizar desde planos de corridas mensais bem mais acessíveis, até vantagens exclusivas com parceiros do aplicativo, e outros benefícios diversos ao longo do ano.

O app lançou “Club Easy” na segunda-feira, dia 24/04, em 17 cidades brasileiras, são elas: Salvador, Recife, Maceió, João Pessoa, Fortaleza, São Luiz, Natal, Teresina, Palmas, Manaus, Belém, Florianópolis, Vitória, Goiânia, Brasília, Campo Grande e Cuiabá. Em breve disponibilizará também para as outras cidades e capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Para que seus passageiros possam vivenciar essa novidade e experimentar o clube, a Easy isentará seus usuários de mensalidade dos planos nos três primeiros meses de assinatura.

Ao aderir a um dos planos, o passageiro terá direito a fazer X corridas com R$Y de desconto, durante 30 dias, com planos a partir de R$ 24,99, e economia de até R$ 80,00 mensais com gastos em transporte.

Os assinantes “Club Easy” terão atendimento prioritário pela equipe do aplicativo, acesso a parcerias exclusivas e descontos a cada corrida efetuada. “O objetivo do clube é oferecer esse leque de benefícios para que os nossos passageiros obtenham economia, qualidade, facilidade, vantagens, ao longo de toda a sua assinatura, em transporte, e em outros serviços também.” diz Fernando Matias, CEO Brasil da Easy.

Planos de Assinaturas Club Easy

Plano Ouro

Mensalidade: 99,00

Quantidade de Corridas com desconto: 30 corridas

Desconto fixo por Corrida: 6,00

Ou seja, o assinante economiza R$ 80,01 mensais com o plano ouro

Plano Prata

Mensalidade: 49,00

Quantidade de corridas com desconto: 20 corridas

Desconto fixo por corrida: 5,00

Ou seja, o assinante economiza R$ 50,01 mensais com o plano prata

Plano Bronze

Mensalidade: 24,99

Quantidade de corridas com desconto: 10

Desconto fixo por corrida: 4,00

Ou seja, o assinante economiza R$15,01 mensais com o plano bronze!

Como assinar “Club Easy”

Para aderir aos planos, basta o usuário acessar o aplicativo, clicar no “Club Easy”, escolher o pacote de benefícios de acordo com suas necessidades, e realizar o

pagamento via app com cartão de crédito. O usuário poderá cancelar quando quiser sua assinatura.

Fonte: Floter&Schauff / Foto: Easy Taxi