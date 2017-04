Tecnologias agrícolas: Agronow lança ‘app da colheita’

25/04/2017 – A tecnologia desenvolvida pela Agronow, startup sediada em São José dos Campos (90 km de São Paulo), oferece a todos os produtores rurais, dos pequenos aos que operam em escala global, a possibilidade de ter na tela do celular um mapeamento que estima, informa e projeta a produtividade da colheita futura em segundos, com alta taxa de acerto (acima de 90%) e a um preço viável. Para localizar pragas, aplicar insumos de maneira mais eficiente, identificar áreas mais e menos férteis, além de prever quanto a safra vai produzir e fornecer dados sobre o cultivos passados e o atual, bastam alguns toques na tela do smartphone.

Ferramenta revolucionária no agronegócio, a Agronow nasceu como plataforma web em novembro do ano passado. Em março, a tecnologia ganhou os celulares, com o lançamento do aplicativo Agronow.

Em apenas um mês, foram registrados mais de 640 downloads do aplicativo.

“Estamos bastante otimistas com o nosso app. Com certeza esse lançamento irá levar a nossa plataforma para outro patamar. Como muitos dos nossos clientes já haviam nos cobrado, enxergamos que esse era o momento para melhorarmos o atendimento e criarmos um aplicativo completo e robusto, simples e de fácil acesso, que pudesse rodar sem falhar e, consequentemente, melhorar todo o nosso serviço”, explica o CEO da Agronow, Antônio Morelli.

Dessa forma, os mais de 2.500 usuários da ferramenta (números de abril de 2017), já podem visualizar na palma da mão toda a sua área de plantação. Com poucos toques, é possível levantar informações de colheitas passadas, adicionar fotos da situação atual e montar quadros comparativos e análises históricas, criando um verdadeiro big data do campo.

Além disso, o aplicativo oferece todas as funcionalidades da plataforma web, com mapas de produtividade, umidade, temperatura, além dos índices de vegetação, de área foliar e de vegetação ajustado ao solo. Tudo isso de forma prática e fácil, disponível online e offline.

“Oferecemos ao agricultor a possibilidade de entrar em uma nova era de informação do campo”, explica Antonio Morelli, CEO da Agronow.

O app foi desenvolvido pela equipe da Agronow, é totalmente gratuito e está disponível para todos os usuários ativos da plataforma que possuem smartphone com sistema Android (em breve, poderá ser utilizados em sistemas iOS). O mapeamento oferecido pela Agronow custa a partir de R$ 19 por mês e pode ser utilizado tanto no celular como em laptops ou desktops. Desde sua criação, o sistema da Agronow já processou mais de 1 bilhão de hectares.

Fonte: Cabana/Foto: Agronow