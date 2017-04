Novos planos de seguro para clientes com idades entre 66 e 80 anos

25/04/2017 – Para muitas pessoas, uma das grandes preocupações, desde a juventude, tem relação com o bem-estar e proteção da família. Conforme os anos passam e a idade avança, esse desejo de garantir o futuro da família só aumenta. A American Life (www.alseg.com.br), tradicional seguradora brasileira que alia modernidade e tradição há mais de 20 anos no mercado, criou, então, especialmente para essas pessoas, o American Life Online – Gold.

Trata-se de um seguro desenvolvido especialmente para quem tem entre 66 e 80 anos e quer garantir alguns benefícios importantes para o dia a dia da família, como assistência residencial, com serviços de chaveiro, eletricista, encanador, entre outros, além de dicas de nutrição e orientação para a realização de atividades físicas para os segurados. Além disso, o American Life Online – Gold ainda oferece 50% de desconto em medicamentos nas farmácias credenciadas e até sorteios mensais pela Loteria Federal com base em títulos de capitalização.

De acordo com o CEO da American Life, Pedro Pereira de Freitas, existem mais de 10 opções de planos no American Life Online – Gold, que vão oferecer indenização em caso de morte do titular com valor variando entre R$ 5 mil até R$ 60 mil, seja por acidente ou causas naturais. “Imagine que entre 2005 e 2015, a proporção de idosos com mais de 60 anos ou mais, na população do Brasil, passou de 9,8% para 14,3% de acordo com dados do IBGE. É um número importante de pessoas que ficam desatendidas por boa parte das seguradoras e que merecem atenção. Por isso, a American Life desenvolveu um produto que atende diretamente essa parcela da população”, explica Freitas.

Para trazer comodidade e facilidade na contratação, o American Life Online – Gold pode ser contratado de forma simples e segura pelo próprio website da seguradora.“Mais do que estar há apenas alguns cliques de distância no nosso site, o Online – Gold não exige o preenchimento de uma longa declaração pessoal de saúde pelo usuário. Pelo contrário! Montamos uma lógica em que em apenas alguns minutos a pessoa contrata o produto pela internet e recebe o seu certificado de seguro em seu e-mail, tudo respeitando a legislação específica de compra de seguros online”, comenta e finaliza Pedro Pereira de Freitas.

Fonte: Scaramella Press / Foto: Vivo Mais Saudável