Novo medicamento Evolocumabe reduz significativamente o colesterol ruim, aponta teste clínico

05/04/2017 – Autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o ano passado, o medicamento Evolocumabe comprovou em pesquisa científica que é eficaz no combate ao colesterol ruim (LDL) no organismo humano. A conclusão é que este novo medicamento é capaz de reduzir o LDL em cerca de 60% além dos níveis já registrados.

Mas o preço é muito caro para os padrões brasileiros: quase R$ 33 mil a dosagem anual, informam especialistas. A Drogaria Prime (www.facebook.com/drogariaprime) alerta que ninguém deve se aventurar a consumir o Evolocumabe sem antes consultar médicos especialistas no assunto.

Evolocumabe X Estatina

O desempenho positivo do novo medicamento ocorre em pessoas que já se submetiam a tratamento com outros medicamentos e o Evolocumabe se mostrou eficiente para pessoas que não sentiam efeitos com o uso da droga Estatina na tentativa de debelar o LDL. A Estatina é um dos principais remédios consumidos contra o LDL.

Os resultados dos testes foram publicados na New England Journal of Medicine: foram observados 27.564 pacientes que consumiam Estatina. Neste grupo os pesquisadores constataram redução de 27% do risco de infarto e de 21% do risco de AVC (acidente vascular cerebral).

Segundo o estudo, a cada 74 pessoas que tomaram o Evolocumabe por dois anos um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral foi evitado. No entanto, a mesma pesquisa aponta que a nova droga não contribuiu para reduzir a mortalidade cardiovascular.

Anvisa aprovou em 2016 medicamento Repatha (Evolocumabe)

A Anvisa concedeu o registro para o produto biológico novo Repatha (Evolocumabe), um anticorpo monoclonal que se liga a uma proteína chamada PCSK29 que afeta a capacidade do fígado de absorver colesterol.

O produto foi registrado como produto biológico novo, de acordo com a Resolução-RDC nº 55, de 16 de dezembro de 2010.

Ao ligar-se e inibir o PCSK9, o medicamento aumenta a quantidade de colesterol que entra no fígado e assim reduz o nível de colesterol no sangue.

O Repatha® (Evolocumabe) foi aprovado para as seguintes indicações terapêuticas:

Hipercolesterolemia e Dislipidemia Mista

Repatha® é indicado para adultos com hipercolesterolemia primária ou dislipidemia mista, como adjuvante à dieta:

– em combinação à estatina ou à estatina mais outras terapias hipolipemiantes em pacientes incapazes de atingir os níveis da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) com o máximo de dose de estatina tolerada, ou

– isoladamente ou em combinação a outras terapias hipolipemiantes em pacientes que são intolerantes à estatina, ou para aqueles cujo a estatina é contraindicada.

Hipercolesterolemia Familiar Homozigótica

Repatha® é indicado em adultos e adolescentes com 12 anos de idade ou mais com hipercolesterolemia familial homozigótica em combinação a outras terapias hipolipemiantes.

O efeito de Repatha sobre a morbidade e mortalidade cardiovascular ainda não foi determinado.



Fonte: com informações da Agência Primeira Hora e ANVISA / Foto: Hospital Bandeirantes e Farmacêutica Curiosa

