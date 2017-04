Empresa anuncia seguro para portadores de doenças graves

05/04/2017 – Quando aparece uma doença grave, logo surgem dúvidas. Qual o melhor tratamento? Será que o médico em quem eu confio é especialista no assunto? Quais as chances de recuperação? Será preciso ficar internado em um hospital ou é possível contar com a internação domiciliar (home care)? E como fica a família se algo der errado? As perguntas são inúmeras e as preocupações só aumentam.

Pensando nesses cenários, a American Life, tradicional seguradora brasileira há mais de 20 anos no mercado, criou o American Life Doenças Graves, seguro que oferece uma garantia financeira àqueles que descobrem, por meio de um diagnóstico, doenças de alto risco.

Quando uma empresa contrata os Seguros de Vida ou de Acidentes Pessoais da American Life, pode também oferecer aos seus colaboradores o American Life Doenças Graves, um produto que garante ao segurado um fôlego financeiro para ser usado em consultas com médicos especializados ou tratamentos mais avançados.

A cobertura abrange os seguintes problemas:

– Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Estão cobertas, para o titular do seguro, as isquemias (falta de sangue no cérebro) ou hemorragias cranianas com duração superior a 24 horas com sequelas neurológicas. Devem ser comprovadas por laudo médico de um neurologista e exames complementares.

– Angioplastia

Está coberta, para o titular do seguro, colocação de Stent (tubo inserido dentro da artéria para melhor passagem do sangue). Deve ser comprovada por laudo médico de um cardiologista e exames complementares.

– Câncer

Estão cobertas, para o titular do seguro, doenças neoplásicas (presença de tumores malignos). Devem ser comprovadas por laudo médico de um oncologista e exames complementares.

– Insuficiência Coronariana ou Infarto Agudo do Miocárdio

Quando o segurado for submetido à revascularização do miocárdio (cirurgia de ponte de safena). Deve ser comprovada por laudo médico de um cardiologista e exames complementares.

– Insuficiência Renal ou Crônica

Estão cobertas, para o titular do seguro, todas as doenças renais desde que o segurado faça tratamento de hemodiálise. Devem ser comprovadas por laudo médico de um especialista e exames complementares.

– Transplante de Órgãos Vitais

Estão cobertos, para o titular do seguro, os transplantes do coração, fígado, pulmões, rim, pâncreas e medula óssea. O segurado é a pessoa que irá receber o órgão e, para isso, é necessário comprovar, por meio de laudo médico de um especialista e exames complementares, a necessidade do transplante.

Fonte: Scaramella Press / Foto: Setor Saúde