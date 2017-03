Novo serviço dos Correios agiliza comércio eletrônico em todo o Brasil

09/03/2017 – Os Correios e o ERP Bling concluíram a integração tecnológica entre os dois sistemas, para automatização da nova solução de logística integrada (e-fulfillment) voltada para o comércio eletrônico. Com essa integração, as lojas virtuais que aderirem à utilização deste novo produto logístico de e-fulfillment poderão, por exemplo, enviar automaticamente suas solicitações de atendimento de pedido e realizar consultas de estoque dos itens armazenados pelos Correios.

A empresa Bling é a primeira plataforma de ERP online, a concluir essa integração com os Correios. “O projeto de e-fulfillment dos Correios é voltado especialmente para os empresários que atuam no comércio eletrônico, setor muito relevante para o Bling, que tem cerca de 60% dos clientes atuando no e-commerce. Ser o primeiro sistema de gestão integrado ao serviço de e-fulfillment dos Correios, a maior operadora logística do país, nos dá confiança sobre o trabalho que desenvolvemos junto ao e-commerce, sempre buscando ferramentas e parcerias que proporcionem soluções ágeis, econômicas e otimizadas aos empresários”, afirma Sidney Zynger, diretor de marketing do Bling.

Para José Furian Filho, vice presidente de logística dos Correios, a integração irá facilitar o dia a dia do micro e pequeno empresário, que além de transferir custos como aluguel, mão de obra e insumos para preparar os pedidos vendidos, permitirá uma automatização na operação logística. Basta vender pela internet, pois desde a armazenagem até o envio dos pedidos, os Correios entregam e cuidam de tudo.

Sobre o novo produto Correios Log

Comércio Eletrônico: O novo serviço de e-fulfillment permite que as lojas virtuais armazenem seus produtos nos armazéns logísticos dos Correios, que se responsabilizará por atender os pedidos vendidos, fornecer embalagens gratuitas para cada encomenda, preparar, expedir e distribuir diretamente para todo o Brasil. Além de precificação simplificada e sem cota mínima mensal de faturamento, este produto oferece acesso exclusivo a preços altamente reduzidos para SEDEX e PAC, o que reduz os custos logísticos com armazenagem e frete para os lojistas. O armazém Correios em São Paulo já está funcionado desde setembro de 2016 e nos próximos dois meses, os Correios já anunciaram o lançamento de mais cinco fulfillment centers: RJ, PE, MG, PR e BSB. Para saber mais, basta acessar blog.correios.com.br/correioslog.

