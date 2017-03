Moedas podem ser trocadas por recarga no celular

08/03/2017 – Clientes de supermercados, farmácias e shoppings poderão trocar moedas nesses estabelecimentos por recarga de celular. Este é o resultado da parceria entre duas empresas: a epay Brasil (www.epaybrasil.com.br), empresa do grupo Euronet, presente em mais de 30 países, e a startup Cata Company, desenvolvedora do serviço CataMoeda.

Até então, os consumidores podiam trocar suas moedas por vale-compras, doação ou cédulas.

O CataMoeda

A falta de moedas no comércio traz prejuízo para os comerciantes e para os consumidores, que acabam ficam sem troco, e também prejudica o meio ambiente, já que o governo precisa extrair mais minérios para produzir moedas.O serviço foi lançado no final de 2013 com o objetivo de solucionar o problema da falta de troco de maneira criativa e já recolocou mais de 100 milhões de moedas em circulação no Brasil.

No CataMoeda,o consumidor escolhe pelo que quer trocar suas moedas e deposita tudo, sem precisar separar uma por uma e contar,pois a máquina contabiliza sozinha em tempo real. Depois do valor calculado, um voucher é emitido para ser trocado no local. No caso da recarga de celular, ele também informa a operadora, o número de seu celular e valor da recarga.

Com a nova possibilidade de trocar moedas por créditos de celular, todos saem ganhando: a loja onde está o equipamento ganha mais moedas e maior circulação de clientes e vendas, além da comissão com dos créditos carregados na máquina; os consumidores podem continuar trocando suas moedas esquecidas nos bolsos e nas gavetas por mais opções de créditos; e o meio ambiente.

Fonte: Floter e Schauff / Foto: Ndonline