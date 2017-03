Empresas lançam linha de sabonetes produzida com borra de café

22/03/2017 – Com o objetivo de aproveitar ao máximo todas as propriedades dos cafés especiais, o grupo curitibano Café do Moço, em parceria com a L’odorat – Saboaria e Cosmética Artesanal, acaba de lançar uma linha exclusiva de sabonetes esfoliantes. O produto foi produzido com a borra dos cafés da cafeteria do grupo (Barista Coffee Bar), aproveitando todos os benefícios do grão do café.

O sabonete não utiliza nenhum ingrediente de origem animal em sua composição, além de ser biodegradável, ou seja, ele não agride o meio ambiente. O cheirinho é agradável e o café atua apenas na esfoliação, suave e delicada, ótima para o dia a dia. Outro ponto importante, é que devido ao seu processo artesanal de produção, o sabonete acaba preservando um item essencial para a hidratação da pele: a glicerina, que nos sabonetes industriais acabada sendo substituída por produtos químicos.

O que antes era jogado fora, agora tem novo destino, a produção de sabonetes com propriedades esfoliantes. Vale lembrar ainda que cada lote produzido de sabonetes é único, e como são feitos artesanalmente, podem ocorrer variações nas cores e texturas de cada lote. Os sabonetes custam a partir de R$ 18, e estão à venda na própria loja do Barista Coffee Bar em Curitiba, em parceiros da torrefação Café do Moço ou por meio do site www.cafedomoco.com.br, com entrega em todo o Brasil.

O Barista Coffee Bar fica na Rua Moyses Marcondes (nº609), no bairro Juvevê, e funciona diariamente, das 8h às 20h.

Fonte e Foto: P+G