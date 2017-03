Depois da carne, agora são detectadas fraudes em marcas de azeite

20/03/2017 – Pela sexta vez consecutiva a PROTESTE encontrou problemas de fraude nos azeites extravirgens testados. Cinco marcas sequer podem ser consideradas azeite, pois foram adicionados ao produto óleos de sementes oleaginosas. Os 24 produtos foram testados em laboratório, acreditado pelo MAPA (Ministério da Agricultura) e pelo COI (Conselho Oleícola Internacional).

Os produtos testados esse ano foram: Andorinha, Borges, Beirão, Broto Legal Báltico, Carrefour Discount, Carbonell, Cardeal, Cocinero, Figueira da Foz, Filippo Berio, Galo, La Española, La Violetera, Lisboa, O-Live, Pramesa, Qualitá, Renata, Serrata, Taeq, Tradição e Torre de Quintela. Por decisão judicial, a PROTESTE fica obrigada a não divulgar o nome, bem como os resultados de duas marcas.

Os produtos da Tradição, Figueira da Foz, Torre de Quintela, Pramesa e Lisboa foram “condenados” à eliminação, porque foram adicionados outros óleos de sementes oleaginosas aos produtos, o que não é permitido por lei.

Para descobrirmos a classificação de um azeite, contamos com a expertise de três grupos de profissionais treinados e qualificados por órgãos reguladores. Eles fizeram a análise sensorial – ferramenta que determina a classificação do produto – na qual são avaliados aromas e sabores complexos, por meio do olfato, paladar e tato.

Nessa avaliação a marca Beirão foi classificada como virgem, o que nos levou a não recomendar a sua compra. Descobrimos ainda que, as marcas eliminadas por fraude, são lampantes. De acordo com o Mapa, azeites que têm essa classificação não devem ser destinados à alimentação humana. Em geral, eles são indicados ao uso industrial.

O produto que recebeu maior pontuação dentre todos os parâmetros avaliados, sendo considerado o “Melhor do Teste” foi a marca Olive& CO, seguido do Andorinha e Carbonell. O azeite mais bem classificado no teste também é uma das “Escolha Certa”, ou seja, teve boa classificação no binômio qualidade/preço.

Fonte: PROTESTE / Foto: site Clube do Cabelo