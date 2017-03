Concurso de startups em Brasília premiará com R$ 40 mil

21/03/2017 – Os empreendedores de Brasília terão uma grande oportunidade para tirar suas ideias de negócios do papel e colocar em prática. Brasília recebe a oitava edição de um dos maiores programas de pré-aceleração de startups do Brasil, o Lemonade. As inscrições são gratuitas e seguem até 31 de março.

Serão selecionadas 30 startups, com ideias inovadoras para participar do concurso. Os dois vencedores vão ganhar R$ 40 mil para investimento nas empresas, além de seis meses de aceleração.

As equipes pré-selecionadas serão convocadas para apresentação das ideias em banca no dia 5 de abril. O anúncio das selecionadas acontecerá em 7 de abril, às 19h, no auditório do Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB) da Asa Sul.

As startups escolhidas participarão, a partir do dia 10 de abril, na unidade do Sebrae da 515 Norte, de 10 semanas de capacitação e avaliação. Por meio de uma metodologia criada pelo Lemonade, serão desenvolvidas desde a modelagem do negócio e técnicas de oratória até a preparação das equipes para busca de investimentos. O programa atua, principalmente, com empresas de Tecnologia de Legislação (LegalTech), Tecnologia Financeira (FinTech) e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Para orientar os interessados a se inscreverem no programa, os organizadores também promovem diversos encontros, chamados de meetups, com intuito de contribuir com a formação das equipes, networking e aprimoramento das estratégias. Esses encontros apresentam informações sobre o programa e oferecem palestras com empreendedores de sucesso.

Sobre o programa

O Lemonade é um programa de pré-aceleração de startups realizado pela Fundepar e co-realizado pelo Governo de Minas Gerais, por meio do Simi, Sebrae MG e Techmall – aceleradora de startups. O programa oferece a cada edição mais de 300 horas de conteúdo e já formou 200 empresas pré-aceleradas, em quatro cidades. A oitava edição, em Brasília, primeira vez do projeto fora de Minas Gerais, conta com co-realização da Unicorn Accelerator – aceleradora de startups voltada para o sistema judicial – e tem como investidores as organizações BMG/UpTech e Comp Line.

Serviço

Programa Lemonade em Brasília

Inscrições: Até 31 de março, no site www.programalemonade.com

Fonte: Lemonade / Foto: Site Startup Sorocaba