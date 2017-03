Como o WhatsApp tem mudado o formato da relação entre escola e aluno

08/03/2017 – Com uma história de apenas 7 anos, o WhatsApp já atingiu a marca de 1 bilhão de usuários que enviam cerca de 42 milhões de mensagens por dia em todo o mundo. O Brasil é um dos países mais importantes para o WhatsApp e por isso já faz parte da forma de comunicação de diferentes setores da sociedade, como hospitais, comércio, segurança pública tribunais de justiça, dentre outros. Um dos setores em que o uso do aplicativo está cada vez mais recorrente é a educação.

O aplicativo de mensagens instantâneas tem mudado a maneira como alunos se relacionam com as escolas e também com como os pais recebem e trocam informações sobre a vida escolar de seus filhos. A agilidade, a popularidade do app, em conjunto com a segurança da plataforma, fazem com que o WhatsApp seja um meio cada vez mais usado na comunicação que permeia as instituições educacionais. Diversas escolas já institucionalizaram o WhatsApp como meio de comunicação e incentivo aos estudos, como os casos abaixo:

· Na Escola Estadual Filadélfia, em Salvador, os alunos usam o aplicativo para revisar e desenvolver seus conhecimentos em matemática, por meio do Projeto Tabuada, em que os alunos devem estudar as quatro operações matemáticas 20 minutos por dia em suas casas e depois acessar o aplicativo falar com os professores a fim de tirar dúvidas e também receber exercícios sobre o conteúdo estudado. O professor Humberto Lima, que idealizou o projeto, comenta que a praticidade oferecida pelo WhatsApp foi o motivo para sua escolha como finalidade pedagógica. “Foi uma forma de promover interação e fazer com que os estudantes tenham acesso ao conhecimento de maneira mais divertida. Agora, posso tirar as dúvidas de qualquer lugar”, afirmou o professor. Para ele, o mecanismo ainda ajuda o educador a perceber se o aluno está com alguma dificuldade específica.

· Ainda em Salvador, a Escola Estadual Severino Vieira tem conseguido aumentar aproximação da família com a escola por meio do WhatsApp. O Programa denominado Educar para Transformar consiste na formação de grupos do WhatsApp de pais e responsáveis de alunos do 6º e 7º ano no turno integral da escola para que estes fiquem sabendo das atividades diárias e desempenho de seus filhos por meio do grupo. A participação da família e a dedicação dos alunos são estimulados por meio de uma premiação com medalhas Família Nota 10 e o Aluno 1000. A coordenadora pedagógica e psicopedagoga Vilma Beatriz Gonçalves, explica que com os grupos os pais têm participado mais da escola e, principalmente, ampliado o vínculo afetivo com os filhos. “O momento de integração da família com a escola favorece o entendimento e a internalização do sentimento de compreensão acerca da responsabilidade dos pais. Quando eles acompanham as atividades da escola e dos filhos, sistematizam um vínculo afetivo com eles”, considera.

· Já em São Leopoldo no Rio Grande do Sul, a professora de ciências Debora Marchry, sentiu a necessidade incentivar mais os alunos ao hábito da leitura e a partir daí identificou que poderia utilizar o celular como um parceiro nesta missão. Ela escreve artigos semanalmente para um jornal da cidade. Os artigos abordam os conteúdos trabalhados em aula. Após a publicação, ela tira foto da página do jornal e envia a imagem do texto para um grupo de alunos no WhatsApp para que eles leiam em casa pelo celular. A partir do envio do texto, a professora propõe alguns exercícios que envolvem a aplicação do tema, como o compartilhamento de fotos de animais que acharam curiosos e até a denúncia de entulhos de lixo. ” A participação no grupo é também um trabalho social. Dessa forma, eu sei que estão aplicando o conhecimento passado presencialmente.”

Fonte: Ogilvy / Foto: www.barreto.gurian.com.br