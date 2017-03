Acesso livre para publicações sobre tecnologias de sustentabilidade da cafeicultura

08/03/2017 – Com mais de 40 anos de experiência em pesquisa, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig desenvolveu e adaptou tecnologias visando promover a sustentabilidade do agronegócio café, tanto nos aspectos econômico, social como ambiental. Nesse contexto, a Epamig disponibiliza para consulta resultados de pesquisas e estudos socioeconômicos da cafeicultura, por meio de publicações técnicas, que contêm informações e conhecimentos úteis para o produtor e demais segmentos da cafeicultura. A Epamig é uma das dez instituições fundadoras do Consórcio Pesquisa Café coordenado pela Embrapa Café.

As publicações de tecnologias, ora divulgadas, destacam temas como o melhoramento genético de Coffea arabica e Coffea canephora, manejo e tratos culturais, manejo integrado de pragas e doenças, colheita e pós-colheita de café, socioeconomia, cafeicultura orgânica, entre outros.

Acesse o portfólio de tecnologias do Consórcio pelo link www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/publicacoes/637

Fonte: Embrapa Café