Um aplicativo para prevenir gravidez

22/02/2017 – A empresa alemã de certificação Tüv Süd aprovou recentemente o aplicativo Natural Cycles como ferramenta de prevenção de gravidez e planejamento familiar. Essa certificação da empresa significa que o aplicativo poderá ser receitado por médicos e órgãos de saúde pública como método contraceptivo.

É a primeira vez que um aplicativo recebe uma certificação desse tipo. O Natural Cycles está disponível tanto para iOS quanto para Android e já está disponível no Brasil (embora ainda não se saiba se a certificação da Tüv Süd permite que ele seja receitado por aqui). Ele já possui mais de cem mil usuários que, de acordo com a Wired, pagam £ 7 (cerca de R$ 27) por mês para usá-lo.

Isso é possível porque, após a ovulação, os níveis de progesterona no corpo das mulheres aumenta, e isso faz com que sua temperatura corporal aumente até 0,45 ºC. A mulher tem maior probabilidade de engravidar caso faça sexo sem proteção nos dias anteriores à ovulação, ou durante o processo. Assim, monitorando a temperatura corporal da mulher, o aplicativo conseguiria prever quando há maior risco.

Criação e testes

Uma das criadoras do aplicativo, Elina Berglund, trabalhava no CERN, o instituto de pesquisas nucleares europeu que confirmou a existência do Bóson de Higgs – Berglund, aliás, era parte da equipe responsável por essa realização. “Eu queria dar ao meu corpo uma folga da pílua [anticoncepcional], mas não consegui encontrar nenhuma boa forma de contracepção natural, então eu criei um algoritmo para mim mesma”, disse em entrevista à Wired.

Para receber a certificação, o Natural Cycles precisou revelar todos os detalhes de seu funcionamento à Tüv Süd, e teve que divulgar os resultados de alguns testes clínicos. Um deles analisou a eficácia do aplicativo em mais de 4 mil mulheres com idades de 20 a 35 anos. Ao longo de um ano de estudo, as mulheres tiveram 143 gravidezes indesejadas, dez das quais ocorreram em “dias verdes”. Esse resultado deu ao aplicativo uma taxa de eficácia de 99,5% – a mesma taxa de pílulas anticoncepcionais.

Cuidados

Como o aplicativo depende de medições diárias de temperatura e não protege contra DSTs, porém, recomenda-se que ele seja usado ao lado de outros métodos contraceptivos. Segundo Raoul Scherwitzl, o outro criador do app (e marido de Berglund), “menos de 0,5% dos nossos usuários têm menos de 20 anos. Nós não temos dados sobre adolescentes e não divulgamos nosso produto para eles. Ele é voltado para mulheres em um relacionamento e que não estejam satisfeitas com seu método contraceptivo atual”.

A professora de ginecologia e obstetrícia Kristina Danielsson do Karolinska Institutet, na Suécia, considera que o aplicativo não é recomendado para pessoas “muito jovens ou muito interessadas em não engravidar, já que há outros métodos mais eficazes”. Embora ele tenha eficácia semelhante à das pílulas anticoncepcionais, Danielsson ressalta que dispositivos intrauterinos e implantes são mais eficazes.

