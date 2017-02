Setor imobiliário do DF melhorou desempenho de vendas em 2016

08/02/2017 – Pesquisa comparativa entre os anos de 2015 e 2016 demonstra tecnicamente que as vendas de imóveis residenciais novos em Brasília recuperou ritmo de vendas. O indicador, chamado Índice de Velocidade de Vendas (IVV), em 2016 foi 5,1%, superando os 4% de 2015, um incremento de 27,5%. O setor imobiliário considera que um IVV na casa dos 5% representa uma velocidade adequada para a venda de um empreendimento imobiliário.

As empresas que participaram da pesquisa do IVV anunciaram que em 2016 venderam, em média, 214 unidades por mês; em 2015 a média mensal foi de 175.

Os dados do final de 2016 reforçam o resultado anual: no 4º trimestre o IVV médio foi 5,6%; o de dezembro, último apurado pelo estudo, foi 5,7%.

“Estamos otimistas com esta recuperação, gradativa é verdade, mas acima de tudo positiva. Esses dados estimulam investimentos por parte das empresas do setor imobiliário e gera movimentação de negócios em diversos outros segmentos do Distrito Federal”, celebra o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI-DF), Paulo Muniz.

O IVV é apurado mensalmente por meio de pesquisa realizada em conjunto pela ADEMI-DF, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (SINDUSCON-DF), com apoio do SEBRAE-DF. A coleta é feita pela pesquisa Opinião Informação Estratégica. Participaram do estudo de dezembro 33 das principais empresas atuantes no mercado imobiliário do DF.

Segundo Paulo Muniz, Presidente da ADEMI-DF, as perspectivas para 2017 são otimistas, porém, o setor imobiliário precisa de ações do governo local: “com a queda da taxa Selic percebe-se um maior interesse da população pelo imóvel próprio e contamos com o empenho do Governo do Distrito Federal para aprovar novos projetos imobiliários que atendam a esta demanda”.

A reivindicação, segundo ele, “faz todo sentido, se considerarmos que em 2016 houve o menor número de lançamentos de imóveis residenciais dos últimos anos. Foram apenas doze lançamentos (em 2015 foram 18 lançamentos). O mercado dá mostras claras que absorverá um número maior de lançamentos, mas é preciso ter agilidade na aprovação de projetos e também na redução da burocracia governamental para liberação de Habite-se”.

