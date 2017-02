Setor imobiliário acena com mais arrecadação e empregos para o DF

08/02/2017 – O setor imobiliário sinaliza com a contratação de 92,7 mil empregos diretos (22,7 mil) e indiretos somente em razão dos 145 projetos de empreendimentos aprovados pelo GDF em 2016 e que deverão ser lançados a partir de 2017. Há ainda 224 mil vagas diretas (56 mil) e indiretas para serem abertas ao longo dos próximos anos, mas isso depende desse mesmo empenho das autoridades para autorizar 221 novos projetos ainda na fila de aprovação.

Os 145 empreendimentos aprovados em 2016 (dados dos associados da ADEMI-DF) representam R$ 9 bilhões em negócios; os 221 projetos na fila da aprovação podem movimentar mais R$ 22 bilhões para a área imobiliária.

Habite-se

O caixa do Governo do Distrito Federal (GDF) poderia ser reforçado com R$ 120 milhões em tributos e taxas (ITBI e ICMS principalmente) se fossem liberados, pelo próprio governo, o uso de 7.260 unidades imobiliárias para os compradores. Estes imóveis estão prontos e dependem de ‘Habite-se’ para serem ocupados.

Oferta – A oferta de imóveis novos baixou de 14 mil unidades residenciais para 8 mil nos últimos anos. O DF já senteo que é preciso repor a oferta com mais lançamentos. Já há falta de alguns tipos de imóveis no DF, segundo disse o presidente do SINDUSCON-DF, Luiz Carlos Botelho.

Fonte: Profissionais do Texto