Serasa Experian lança certificado digital para médicos e enfermeiros

08/02/2017 – A Serasa Experian lança o e-Saúde, certificado digital voltado exclusivamente à médicos e enfermeiros com preços a partir de R$ 89,00. Uma das principais funcionalidades do e-Saúde é a assinatura do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), que permite o armazenamento de informações para a consulta ao histórico dos pacientes, entre outros benefícios.

Mauricio Balassiano, diretor de certificação digital da Serasa Experian, explica que os laudos médicos assinados com certificado digital asseguram a inviolabilidade e a integridade total das informações. “A caneta e o carimbo, hoje, estão sendo substituídos pelo certificado digital, e os papeis estão dando lugar aos arquivos eletrônicos nos hospitais”, afirma.

Confira a lista de vantagens da adoção do certificado digital ao segmento de saúde:

1. Documentos eletrônicos: O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) pode ser assinado eletronicamente por médicos e enfermeiros graças ao certificado digital. Por meio do PEP, os médicos e profissionais de saúde têm acesso em um só lugar a todas as informações dos atendimentos dos pacientes, como os resultados de exames. O PEP também possui sistema de alertas para ajudar nas decisões médicas, e vem sendo adotado cada vez mais nos hospitais públicos e privados do país.

2.Agilidade e rapidez: Com a utilização de arquivos eletrônicos integrados, a consulta ao histórico do paciente se torna mais rápida e o atendimento mais eficiente e assertivo.

3.Segurança: O certificado digital garante validade jurídica e segurança às informações preenchidas pelos profissionais de saúde. Dessa forma, o médico também se resguarda de atestados médicos e autorizações médicas falsas e ainda pode atuar com muito mais tranquilidade, pois terá a certeza de que sua assinatura não será falsificada.

Além disso, por meio eletrônico, todos os trâmites podem ser acompanhados e rastreados, reduzindo risco de extravio de papeis. O e-Saúde também o risco de interpretação equivocada, por falta de entendimento de anotações manuscritas.

4.Sustentabilidade: As assinaturas eletrônicas feitas via certificado digital viabilizam toda a documentação eletrônica na área de saúde, eliminando a necessidade do uso do papel. A substituição, além de ser benéfica ao meio ambiente, também gera eficiência operacional e redução de custos aos hospitais.

Certificação Digital

A certificação digital é uma tecnologia que permite a identificação de pessoas físicas e jurídicas no ambiente eletrônico, regulamentada no país pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Tem validade jurídica e confere aos documentos eletrônicos autenticidade, integridade, sigilo e atributo de não repúdio.

A Serasa Experian promove a certificação digital como tecnologia efetiva para a desmaterialização dos processos, com atributos de validade jurídica, agilidade e praticidade, a serviço da sustentabilidade dos negócios e processos.

Para mais informações, acesse: www.certificadodigital.com.br

Fonte: Serasa