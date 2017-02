Senac lança pós-graduação a distância em Gestão de Saúde

08/02/2017 – Nas últimas décadas, o setor de saúde foi um dos que mais cresceu no Brasil. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre outubro de 2015 e outubro de 2016, atividades ligadas à área mantiveram saldo de empregos positivo em 14 das 27 unidades da Federação. Além disso, com o envelhecimento da população brasileira, aumenta a necessidade de profissionais qualificados para atender a demanda e a complexidade do setor. Por isso, o Senac lança a pós-graduação lato sensu Gestão de Saúde, no formato a distância. O curso está com inscrições abertas para o primeiro semestre deste ano.

“A especialização tem como objetivo formar gestores para atender empresas do sistema de saúde. Também desenvolve competências e visão estratégicas para que o profissional possa atuar na liderança e administração de hospitais, clínicas, secretarias, ministérios e outras instituições do setor”, afirma Patricia Elaine Cipriano Duran, coordenadora do curso e da área de gestão de serviços de saúde do Senac.

A pós-graduação ainda possibilita ao aluno entender, analisar e desenvolver soluções para os problemas dos empreendimentos de saúde, tanto públicos como privados. Com estudos de caso reais, o curso estimula o gestor a desenvolver visão estratégica dos serviços. “O conteúdo prevê situações ativas de aprendizagem e ainda considera os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida para a construção de novos”, explica Patricia.

O lançamento do curso no formato EAD pelo Senac oferece mais flexibilidade ao aluno, em um ambiente virtual de aprendizagem, que conta com mecanismos de interação e comunicação adequados, além da disponibilização de conteúdos e recursos multimídia, que incluem vídeos e aulas narradas. A especialização é totalmente a distância, mas é preciso realizar uma avaliação presencial por semestre no polo escolhido. Atualmente, são 289 polos em todo território nacional.

Pós-graduação – os 26 cursos a distância, quatro deles novos (Cloud Computing, Segurança da Informação, Inovação e Empreendedorismo em Negócios Turísticos Sustentáveis, e Gestão de Saúde), são ideais para quem não dispõe de tempo para deslocamento e precisam de mais flexibilidade no estudo. O Senac conta com a maior rede de ensino a distância do país, com 289 polos em todos os estados brasileiros.

Fonte: SENAC