Pesquisa aponta que população não sabe como consumir medicamentos

03/02/2017 – De acordo com pesquisa realizada em 2016 pelo ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós- Graduação para o Mercado Farmacêutico (em parceria com o Datafolha), 40% dos brasileiros declaram não saber como consumir um medicamento de forma adequada a fim de assegurar seus efeitos e eficácia com segurança.

Destes, 15% não têm a mínima ideia ou orientação de como usar um remédio sem trazer riscos ou danos para a saúde. Outros 25% declaram saber somente em parte o que é um uso racional de medicamentos.

Em estudos anteriores realizados pelo ICTQ, em maio de 2014, foi identificado que 76,4% dos brasileiros têm a prática cultural de consumir medicamentos sem considerar recomendações médicas ou farmacêuticas.

Drogaria de Brasília aponta riscos e lista recomendações aos consumidores

A Drogaria Prime (www.facebook.com/drogariaprime), situada na quadra 213 Sul de Brasília-DF, informa alguns riscos que as pessoas se submetem por não buscar a orientação gratuita dos farmacêuticos: consumir medicamentos simultaneamente pode cortar o efeito de um deles, se não houver uma boa orientação farmacológica; apelar para a automedicação; tirar dúvidas sobre remédios na internet (“Dr. Google”); consumir medicamentos com base apenas em recomendações de conhecidos. Todas são práticas que podem causar severos prejuízos à saúde. A Prime mantém farmacêuticas à disposição dos clientes durante todo o período de atendimento.

O farmacêutico pode dar orientações sobre:

– uso racional de medicamentos;

– dosagem adequada ao paciente;

– como fazer a correta seleção de medicamentos (de referência, similares ou genéricos);

– quando evitar consumir mais de um medicamento simultaneamente (um pode cortar o efeito de outro);

– leitura e interpretação das bulas de medicamentos;

– a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio.

O farmacêutico, por lei, também pode prescrever medicamentos. É algo um tanto desconhecido pela população.

“É necessário recorrer ao farmacêutico”, diz especialista

De acordo com a professora titular e farmacêutica responsável pela Farmácia Escola da Universidade de São Paulo (USP), Maria Aparecida Nicoletti, “a atuação clínica do farmacêutico está cada vez mais sendo necessária para o uso racional de medicamentos e na identificação dos problemas de saúde e proposição de ações que resultem em melhorias de infraestrutura de saneamento básico da população”.

A Política Nacional de Medicamentos (Portaria 3.916/98) tem como propósito garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. Neste sentido, a professora diz que é importante salientar a integralização dos estabelecimentos junto aos hospitais e unidades de saúde para entender e propor ações que sejam inerentes às condições epidemiológicas da região onde estão situados, ou seja, o que pode ser feito para a promoção da saúde individual ou coletiva, da região onde estão localizados.

As drogarias podem, com muita facilidade, entender o cenário atual, ou seja, as características da população atendida e fazer um ótimo trabalho de educação em saúde melhorando o nível de conhecimento das pessoas de uma maneira significativa para que elas possam cada vez mais ter análise crítica do que lhes é oferecido e poderem atuar intensamente para a melhoria das políticas públicas de saúde.

A drogaria deve ser vista como um estabelecimento de saúde e uma unidade de prestação de serviços de interesse público, articulada com o SUS e destinada a prestar assistência farmacêutica e orientação sanitária, individual e coletiva. Para o professor do ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, Leonardo Doro Pires, essa mudança irá culminar numa alteração significativa no sistema de saúde brasileiro, posicionando as farmácias como porta de entrada da atenção básica e, ao mesmo tempo, delegando a este estabelecimento a responsabilidade pelo monitoramento do uso racional de medicamentos.

Uso abusivo por parte da população

Para o presidente do Conselho Científico do ICTQ e ex-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello, infelizmente é uma realidade no Brasil o uso abusivo de medicamentos pela população, sem qualquer orientação e controle de parte de dispensadores (farmacêuticos) e prescritores (médicos). “Intervir qualificada, ativa e responsavelmente neste processo é um direito que a população tem e um dever dos profissionais farmacêuticos na promoção do cuidado e do uso racional dos medicamentos”, finaliza ele.

Fonte: ICTQ e Profissionais do Texto

#drogariaprime #primedrogaria