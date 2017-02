O Brasil deve mudar as regras para testar medicamentos?

21/02/2017 – Um projeto de lei quer resolver a morosidade do Brasil para aprovar estudos em seres humanos, um problema antigo. Mas alguns grupos temem que os voluntários fiquem desprotegidos

O plenário do Senado abrigou uma discussão que parece distante da vida cotidiana dos brasileiros – mas cujo impacto é vital. Em votação, um projeto de lei para regular os testes de novos medicamentos em seres humanos. É a partir dessas pesquisas que surgem tratamentos para males menos ou mais complexos. O Brasil não tem uma lei, mas conta com uma resolução, aprovada em 1996 e atualizada em 2012, que dita os princípios éticos que devem ser adotados pela indústria farmacêutica e por instituições de pesquisa. O objetivo é ter estudos bem-feitos e garantir a segurança e o bem-estar dos voluntários – alguns saudáveis, outros não – que se dispõem a colaborar nos ensaios.

O sistema atual é alvo há anos de reclamações da indústria e de pesquisadores. A morosidade na análise e aprovação dos projetos – que já chegou a levar mais de um ano – desestimula empresas e instituições científicas a trazer seus estudos para o país. Os pesquisadores brasileiros deixam de ganhar conhecimento e as instituições científicas nacionais de receber investimentos – ambos fatores que contribuiriam para o desenvolvimento da pesquisa nacional. Sem esses projetos, pacientes de doenças graves, como câncer, perdem a chance de ter acesso a drogas que levarão anos para chegar ao mercado.

O projeto, aprovado no Senado nesta semana, divide opiniões. Apesar de tentar agilizar a aprovação das pesquisas de novas drogas, o texto deixa brechas na segurança dos voluntários, segundo grupos de especialistas em saúde pública e bioética. Na nova proposta, o sistema nacional de revisão ética passa a ser coordenado por uma instância do Ministério da Saúde, e não do Conselho Nacional de Saúde (que reúne técnicos e representantes da sociedade). A mudança tiraria o caráter participativo do órgão que coordena os comitês de ética regionais. O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados.

Fonte: Revista Época