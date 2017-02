Novo serviço dos Correios permite segmentar envio por ramo de atividade

09/02/2017 – Os Correios acabam de lançar, no formato projeto piloto, seu mais novo serviço: o Correios Listas, direcionado a segmentos de negócios específicos, em regiões geográficas selecionadas de acordo com o interesse do cliente. São mais de 600 mil endereços qualificados por ramo de atividade em 22 diferentes segmentos de negócios na capital paulista e 28 municípios da Grande São Paulo e Litoral, além da cidade de Belém, no Pará.

A classificação dos endereços por segmento possibilita que empresas realizem envio de comunicação para públicos específicos. Por exemplo, uma rede de cosméticos pode realizar o envio de comunicação direcionada somente para salões de beleza. O cliente também pode selecionar a localização geográfica que pretende atingir, podendo ser a cidade inteira de São Paulo, municípios ou bairros específicos.

O diferencial do Correios Listas é a veracidade dos dados, que foram conferidos in loco. Durante a percorrida, os carteiros conferiram em sua listagem se o estabelecimento comercial apontado estava realmente naquele endereço ou se alguma mudança havia ocorrido. Para contratar o serviço, é preciso entrar em contato pelo e-mail marketingdireto@correios.com.br

Fonte: ECT