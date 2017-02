Novidade a caminho: coleta de sangue sem agulha

06/02/2017 – Um grupo de inventores promete dar uma solução para as reações negativas dos que se incomodam com um procedimento essencial para quem quer cuidar da saúde: coletar sangue. Mesmo que as técnicas de coleta tenham evoluído com o passar dos anos, a picada da agulha pode causar alguns transtornos.

O TAP (Touch Activated Phlebotomy, ou Flebotomia Ativada pelo Toque) foi idealizado em 2014, chamou a atenção de investidores e agora vem sendo apresentado em eventos de tecnologia de saúde, podendo chegar ao mercado norte-americano em 2017.

Para utilizá-lo, o profissional de saúde só precisa limpar a área, prender o TAP no braço do paciente e apertar um botão: 30 agulhas fininhas penetram as camadas mais superficiais da pele e começam a coletar o sangue, num procedimento que dura em média dois minutos.

O aparelho foi projetado para coletar 100 microlitros de sangue, a quantidade mais comum para exames feitos nos Estados Unidos. Os desenvolvedores garantem que o procedimento não causa nenhuma dor e ressaltam que milhões de norte-americanos deixam de fazer exames por causa do medo de agulhas, o que seria resolvido pelo TAP.

A empresa já realizou testes junto à US Food and Drug Administration, órgão do governo dos Estados Unidos responsável pelo controle de medicamentos e equipamentos médicos, e preveem que cada unidade vá custar cerca de 30 dólares.

Para a Prime Home Care (www.primehomecaredf.com.br), esta inovação é muito bem-vinda se cumprir o que seus idealizadores prometem. Mesmo se a empresa de home care ou o laboratório de análises clínicas recorrerem a profissionais gabaritados, tanto em recolher amostras quanto aplicar injeções, nenhum paciente sente satisfação nesse procedimento.

Leia mais sobre o produto em: http://www.7sbio.com/products/

Fonte e Fotos: 7sbio

