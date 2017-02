Maior feira farmacêutica do país projeta movimentar R$200 milhões

23/02/2017 – A Abradilan Conexão Farma, maior evento nacional do setor farmacêutico, está em sua 13ª edição e, neste ano, ocorrerá entre os dias 21 e 23 de março, no Expo Center Norte (SP).

O impacto econômico gerado pela feira se explica pelos números relacionados a ela, uma vez que a estimativa é receber em torno de cinco mil visitantes por dia, em um espaço de 20 mil m², promovendo contato direto com 80 expositores e movimentando mais de R$200 milhões em negócios.

O evento receberá proprietários de farmácias de todas as regiões do país, que encontram nessa ocasião uma ótima oportunidade para verem as últimas novidades do mercado, se capacitar e também aproveitar ofertas preparadas apenas para a ocasião.

Novidades para 2017

Contudo, o objetivo da 13ª Abradilan Conexão Farma é ir muito além da feira de negócios, proporcionando diversas atrações e palestras de capacitação ao público presente. Segundo o presidente Francisco das Chagas Almeida, nesta edição, o evento ampliará seu campo de atuação.

“Preparamos o evento para atender a três frentes de mercado: geração de negócios, tendo cerca de 80 expositores; disponibilização de conteúdos técnicos e de desenvolvimento e gestão, com palestras e apresentações, e um espaço especial para atividades sociais e relacionamento. Com isso, faremos um evento completo para os participantes”.

Dentre os palestrantes, estarão o médico Drauzio Varella (abertura do evento), o filósofo Mario Sergio Cortella e a jornalista e economista Mirian Leitão, além de especialistas do ramo e representantes das principais empresas do setor. Para finalizar o evento em grande estilo, haverá show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba.

A entrada é gratuita, porém, restrita aos profissionais do setor farma e as inscrições e demais informações devem ser feitas pelo portal voltado especialmente para a ocasião: http://www.abradilanconexaofarma.com.br.

Fonte: Abradilan