15 de fevereiro é o Dia de Combate ao Câncer Infantil

15/02/2017 – Neste Dia de Combate ao Câncer Infantil, a Prime Home Care apresenta uma pequena contribuição para que pais e responsáveis busquem mais informações – e as compartilhem – sobre os tipos de câncer que podem atingir crianças e jovens. É com informação e prevenção que temos melhores condições de combater esse mal.

Apesar de raro em crianças, o câncer é a principal causa de morte de pessoas com até 15 anos de idade. Pais e mães devem ficar alertas porque os sintomas são parecidos com o de outras doenças comuns na infância como viroses, resfriados e até alergias. Contudo, não é preciso alarmismo, basta ter atenção.

— Os sintomas do câncer são próximos outras doenças, mas os pais não devem ficar apavorados com um caroço ou um terçol. Uma questão básica é ter uma frequência regular de visitas ao pediatra porque ali, ao examinar a criança, o médico fica atento a coisas que no dia a dia os pais não observam — diz a gerente de Programas e Mobilização Social do Instituto Ronald McDonald, Ana Nicolini.

Ainda segundo Ana Nicolini, é fundamental que os pais observem se a criança ou adolescente tem uma dor constante ou um sintoma que não some quando é devidamente tratado por um médico.

— Os pais tem que ter uma desconfiança da persistência de sintomas que, mesmo tratados com a ajuda de médicos, não cedem como, por exemplo, uma dor abdominal, uma inflamação no olho que não regride ou uma febre sem motivos que não sede — explica Nicolini.

A boa notícia é que crianças são mais resistente à doença que os adultos. Os sinais que todos precisam ficar atentos são os sintomas que permanecem, como hematomas sem explicações, nódulos e caroços, cansaço extremo, palidez, mudança na visão e nos olhos, febre sem associação com inflamações e perda de peso excessiva.

Leucemia Linfocítica (ou linfoide) Aguda: LLA é o câncer mais comum na infância e representa 30% do total de casos.

Tumor de Wilms: pode afetar um rim ou ambos e é mais comum entre crianças na faixa dos 2 a 3 anos de idade. Representa de 5% a 10% dos tumores infantis.

Retinoblastoma: é um câncer que tem origem nas células que formam parte da retina, cujo sinal mais comum é o brilho ocular chamado de “reflexo do olho de gato”. Existem duas formas da doença, a hereditária e a esporádica. Costuma aparecer em crianças entre 2 e 3 anos de idade.

Neuroblastoma: é o tumor sólido extracraniano (isto é, fora do cérebro) mais comum nas crianças, geralmente diagnosticado durante os dois primeiros anos de vida. Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas é mais comum nas supra-renais e mediastino.

Rabdomiossarcoma: é o câncer de partes moles mais comum em crianças. O tumor tem origem nas mesmas células embrionárias que dão origem à musculatura estriada esquelética ou voluntária, ou seja, músculos que se prendam aos ossos ou a outros músculos.

Tumores do Sistema Nervoso Central (encéfalo de medula espinhal): são os tumores malignos sólidos mais comuns em crianças, ficando atrás apenas das leucemias e linfomas. Adultos tendem a ter câncer em diferentes partes do cérebro, geralmente nos hemisférios cerebrais. Tumores da medula espinhal são menos comuns que os de encéfalo tanto em adultos como nas crianças.

Tumores Ósseos Primários: são raros. O mais comum é o que o câncer dos ossos seja resultado de outro tumor que se espalhou e atingiu o osso. A despeito de raro, é o sexto em incidência nas crianças, sendo mais frequentes na adolescência. Os mais comuns são o osteossarcoma e o Sarcoma de Ewing.

Linfoma de Hodgkin: anteriormente chamado de doença de Hodgkin, é um câncer do sistema linfático (que inclui gânglios, timo e outros órgãos do sistema de defesa do organismo). O linfoma de Hodgkin pode atingir crianças e adultos, mas é mais comum em dois grupos, jovens adultos (dos 15 aos 40 anos, geralmente dos 25 a 30 anos) e pessoas acima dos 55 anos. É raro antes dos 5 anos de idade, mas entre 10% e 15% dos casos ocorrem em adolescentes e crianças com menos de 16 anos.

Linfoma não-Hodgkin: também tem origem no sistema linfático e são mais comuns que os linfomas de Hodgkin nas crianças, sendo o terceiro câncer mais comum entre crianças.

Fonte: Jornal Extra (RJ)