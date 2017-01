Recrutamento: Google determina padrão de busca por currículos

09/01/2017 – Ninguém mais quer preencher um formulário para encontrar determinada informação na Internet. Após 18 anos de Google, as pessoas se acostumaram a digitar palavras chaves e avaliar os resultados da busca. Esse fenômeno, ainda incipiente no mundo de serviços online, levou a Elancers, empresa líder de sistemas de recrutamento e seleção, a uma mudança radical na forma como os profissionais de recrutamento e seleção buscam candidatos em bases de currículos que podem chegar a 12 milhões de candidatos. A partir de agora, basta escrever palavras chaves associadas ao candidato ideal e deixar que o sistema de big data da Elancers faça o resto.

Segundo Cezar Tegon, presidente da Elancers, essa iniciativa exigiu a conversão da base de currículos da Elancers, de mais de 12 milhões de candidatos, integralmente para o formato texto (.txt). Além disso, novos cadastrados e atualizações diárias de currículos são transformados a cada 3 segundo em formato texto, pois esse conteúdo permite buscas desestruturadas, a partir de palavras chaves:

“Fizemos essa transformação para facilitar a vida do recrutador, pois com o enxugamento das áreas de RH esses profissionais precisam fazer uma série de atividades simultaneamente”, explica.

Nova busca – Com o novo formato de busca, o recrutador pode pesquisar currículos de “analistas financeiros”, por exemplo, acrescentando dados adicionais como “São Paulo”, para indicar local de moradia, “MBA Finanças”, para indicar um curso que o candidato tenha feito e até “35 anos”, para indicar uma faixa etária ideal.

“Esse modelo de busca se insere no universo do “big data”, plataformas que recebem dados de diversos locais e permitem uma busca ampla e mais sintonizada com a realidade das pessoas. Muitas pessoas vivem a experiência de fazer buscas em determinados sistemas e terem como resposta “nenhum dado foi encontrado”. Essa realidade acabou com este novo formato de busca. As pessoas sempre vão ter resultados positivos nas buscas que vierem a fazer”, explica Tegon.

Com mais de 10 mil empresas usuárias de seus sistemas e uma base de 12 milhões de currículos, a Elancers reúne ainda várias bases exclusivas de currículos de clientes em grandes segmentos como a indústria automobilística, aviação, bancário, tecnologia, varejo e muitos outros. Essas bases exclusivas permitem que as empresas reúnam currículos de profissionais interessados em atuar naquelas organizações especificamente, o que facilita a contratação de pessoas interessadas na cultura daquela organização.

“Também nestes casos, quer a base tenha 5 mil currículos ou quase 1 milhão, como no caso do GPA, a busca desestruturada funciona da mesma forma, ou seja, basta digitar as palavras chaves de interesse e avaliar os currículos que vão surgindo”, assinala Tegon.

Mas o sistema da Elancers permite ao profissional de RH uma avaliação de currículos mais eficiente, uma vez que o recrutador não precisa ler todos os currículos que surgirem para saber se o candidato se encaixa em determinados parâmetros. Essa avaliação é feita pelo sistema, a partir de filtros, deixando para o selecionador a tarefa de entrevistar os candidatos que melhor se encaixam no perfil da vaga.

Fonte: Future Press