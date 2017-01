Quantum e Fujioka fecham parceria comercial

17/01/2017 – A marca brasileira de smartphones Quantum acaba de firmar parceria com o Fujioka, um dos principais varejistas de eletrônicos do Brasil, para venda de seus produtos e acessórios em mais de 60 lojas. Com esta iniciativa, o Fujioka passa a ser a primeira rede do Brasil a vender o Quantum FLY, modelo top de linha com processador deca-core, que é também o mais recente lançamento da marca. Até então, o produto era comercializado com exclusividade pelo site www.meuquantum.com.br e pelos quiosques da marca.

“Queremos estar cada vez mais perto de nossos consumidores, por isso esta parceria é estratégica para nós”, destaca Marcelo Reis, general manager da Quantum. “O consumidor brasileiro gosta de ver o produto, de tocá-lo e interagir com atendentes que expliquem seus diferenciais. Foi por isso que, desde sua criação, a marca Quantum investiu em pontos de degustação em todo o país, para complementar sua estratégia de e-commerce. A parceria com o Fujioka vem dar prosseguimento e força a essa estratégia, ampliando nossa presença na região central do Brasil,” completa.

Para o diretor Comercial, Carlos Alberto Yoshida, do Fujioka, a parceria com a marca brasileira de smartphones reforça o posicionamento da rede. “Nossos clientes já estavam procurando pelo Quantum FLY em nossas lojas”, explica Rodrigo Scafuto, Gerente de Produto Telecom do Fujioka. “Passar a oferecer os produtos Quantum a nossos clientes, fortalece nossa posição de destaque entre os varejistas de eletrônicos no Brasil, consolidando um portfólio de produtos amplo que atende a todos os gostos, necessidades e orçamentos. Temos o compromisso e sempre oferecer o que há de melhor no mercado e a chegada da Quantum a nossas lojas só confirma esta máxima”, completa Rodrigo.

Fundada em 1964, o Fujioka tem, desde então, mantido com o consumidor o compromisso de levar mais tecnologia e qualidade à vida das pessoas. Atualmente, a rede oferece o que há de melhor em produtos de Áudio & Vídeo, Cine & Foto, Informática, Telefonia, Ótica, Cuidados Pessoais e Serviços Fotográficos em quase 70 lojas espalhadas por Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, o que a torna uma referência no segmento varejista brasileiro.

Mais recente lançamento da marca Quantum, o Quantum FLY deixa de ser comercializado com exclusividade pelo site www.meuquantum.com.br e quiosques próprios e passa a ser vendido também nas lojas da Fujioka. Primeiro deca-core da América Latina, que entrega o máximo em desempenho sem deixar de lado o design, ele é o modelo mais sofisticado da Quantum. A arquitetura da CPU oferece três conjuntos de processadores, cada um projetado para lidar de forma mais eficaz com os diferentes tipos de cargas de trabalho. O resultado desta combinação é mais eficiência alocada para as tarefas que são realizadas com ótima performance e maior duração para a bateria. Desta forma, ele possibilita uma experiência fluída ao rodar jogos e vídeos, assim como todas as tarefas multimídia, garantindo desempenho acima da média e economia de consumo energético de até 30%.

Outros recursos foram incorporados ao Quantum FLY para agregar valor à experiência de quem gosta de tecnologia, como o leitor de impressão digital. Utilizado para identificar o usuário de modo seguro, o sensor agiliza a autenticação no desbloqueio do aparelho ou no login em aplicativos. A novidade apresenta ao mercado mais atributos de peso: tela IPS 2.5D de 5,2 com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), entregando imagens realistas, 3GB de memória RAM, 32GB de memória para armazenamento, expansível até 128GB via cartão SD, além de uma bateria de 3.000mAh. A câmera traseira é de 16MP, podendo alcançar 24MP com tecnologia Quantum Resolution, que usa sofisticados algoritmos de processamento para produzir fotos de excelente qualidade. Já a frontal é de 8MP, chegando a 13MP com o Quantum Resolution, com flash frontal físico e ângulo de abertura de 80 graus para selfies iluminadas. Assim como na linha MÜV, o conjunto de câmeras conta com a função PDAF (Phase Detect Auto Focus) para entregar foco ultrarrápido em apenas 0,3 segundo. Em relação ao design, a leveza e a ergonomia do FLY garantem a melhor experiência de uso. Seu peso de apenas 140 gramas, bordas curvas e acabamento metálico tornam o novo Quantum fino e elegante. O aparelho está disponível nas cores Aurora Blue, Cherry Blossom e Stone Grey.

