Produtores de conteúdo independentes podem lançar projetos globalmente com a PlayKids

23/01/2017 – A PlayKids, plataforma de serviços parceira de pais e professores na educação e no desenvolvimento dos pequenos, criou um espaço virtual para facilitar o contato com produtores de conteúdo infantil a fim de impulsionar o processo de lançamento de novas séries de vídeos e livros para o público infantil.

Todos os projetos cadastrados serão avaliados pelo time de Conteúdo da plataforma e, se aprovados, serão incluídos no trenzinho mais famoso do mundo, ao lado de conteúdos globais como Galinha Pintadinha, O Pequeno Mundo de Dante, O Show da Luna, Disney, Smurfs, Priscila Show e Turma da Mônica. É importante ressaltar que não se trata de um concurso, portanto, não há prazo determinado para resposta e todos os conteúdos submetidos serão avaliados sob os mesmos requisitos.

Além de receber um percentual da receita do PlayKids destinada aos parceiros de conteúdos, os projetos selecionados também terão a chance de ganhar investimento de co-produção da PlayKids, com a possibilidade do conteúdo ser levado para mais de 100 países em que a plataforma PlayKids está presente. “A expectativa é de encontrar conteúdos educativos relevantes para as crianças e ajudar produtores competentes a iniciarem seus projetos com alguma receita atingindo o mercado global rapidamente”, conta Breno Masi, gerente geral da PlayKids.

Aqueles que quiserem participar precisam ficar atentos aos requisitos mínimos que os materiais devem apresentar, por exemplo conteúdo infantil com cunho educativo, passando boas mensagens para as famílias, foco no público pré-escolar e crianças de 0 a 8 anos, e formato de séries com episódios de até 11 minutos. É importante destacar também que não serão aceitos projetos longa-metragem. O formulário para cadastro pode ser acessado diretamente no site https://playkids.com/br/formulario-conteudo/.

Fonte: Ideal