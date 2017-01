População corre riscos ao não buscar orientação gratuita dos farmacêuticos

20/01/2017 – Farmacêuticos podem prescrever medicamentos e seu trabalho de orientar a população sobre remédios contribui para desafogar a procura por consultas médicas nos postos de saúde e hospitais públicos. Estas são algumas das informações que boa parte da população desconhece e que são evidenciadas em datas como hoje: Dia do Farmacêutico.

Outro fato que pode passar despercebido é que o verdadeiro especialista em medicamentos, como muitos podem pensar, não é necessariamente o médico, mas sim o farmacêutico. Para se graduar, o estudante de Farmácia tem que estudar Farmacologia por quatro semestres – já o médico, apenas um semestre. E o melhor é que a orientação nas drogarias é prestada gratuitamente.

No geral, a população não sabe como consumir medicamentos. É o que aponta pesquisa realizada pelo ICTQ – Instituto de Pesquisa e Pós- Graduação para o Mercado Farmacêutico (em parceria com o Datafolha): 40% dos brasileiros declaram não saber como consumir um medicamento de forma adequada a fim de assegurar seus efeitos e eficácia com segurança.

A Drogaria Prime (www.facebook.com/drogariaprime), situada na quadra 213 Sul de Brasília-DF, informa alguns riscos que as pessoas se submetem por não buscar a orientação gratuita dos farmacêuticos: consumir medicamentos simultaneamente pode cortar o efeito de um deles, se não houver uma boa orientação farmacológica; apelar para a automedicação; tirar dúvidas sobre remédios na internet (“Dr. Google”); consumir medicamentos com base apenas em recomendações de conhecidos. Todas são práticas que podem causar severos prejuízos à saúde.

O farmacêutico pode dar orientações sobre:

– uso racional de medicamentos;

– dosagem adequada ao paciente;

– como fazer a correta seleção de medicamentos (de referência, similares ou genéricos);

– quando evitar consumir mais de um medicamento simultaneamente (um pode cortar o efeito de outro);

– leitura e interpretação das bulas de medicamentos;

– a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio.

O farmacêutico, por lei, também pode prescrever medicamentos. É algo um tanto desconhecido pela população.

Em 2013 o Conselho Federal de Farmácia (CFF) publicou normas que regulamentam as atribuições clínicas do farmacêutico e os critérios para a realização da prescrição farmacêutica. A Resolução nº 586/13 do CFF descreve a concepção de prescrição como a ação de recomendar algo ao paciente. Tal recomendação pode incluir a seleção de opção terapêutica, a oferta de serviços farmacêuticos, ou o encaminhamento a outros profissionais ou serviços de saúde.

Mas atenção: somente os farmacêuticos legalmente habilitados e registrados no Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição poderão realizar prescrições. Veja mais informações neste link: http://portal.crfsp.org.br/index.php/orientacao-farmaceutica-2/fiscalizacao-parceira/7995-orientacao-farmaceutica-orientacoes-sobre-atribuicoes-clinicas-e-a-prescricao-farmaceutica.html