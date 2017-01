Plataforma Looke, de streaming de vídeos, passa a exibir conteúdos da Globo

23/01/2017 – Os conteúdos da Globo chegam ao Looke, plataforma de streaming de vídeo para desktops e dispositivos móveis, que disponibiliza mais de 70 títulos, entre séries e minisséries, produzidos pela emissora ao longo de seus mais de 50 anos.

Disponíveis para locação e compra, o usuário tem à disposição na página https://www.looke.com.br/globo séries como ‘Malu Mulher’, que foi um marco na história da teledramaturgia brasileira, criada por Daniel Filho e protagonizada por Regina Duarte; passando pelos humorísticos ‘Os Trapalhões’, ‘Viva o Gordo’, ‘TV Pirata’, ‘Os Normais’, até o mais recente ‘Tá No Ar’, com Marcelo Adnet e Marcius Melhem.

E para as várias gerações que cresceram vendo o ‘Sítio do Pica Pau Amarelo’, estão na plataforma alguns títulos da década de 70 e 80 e da segunda versão, estrelada por Isabelle Drummond.

Da nova safra de seriados e minisséries tem ‘Dupla Identidade’, de autoria de Glória Perez, com Bruno Gagliasso no papel de um serial killer, ‘Brado Retumbante’, estrelado pelo falecido ator Domingos Montanger no papel de Presidente do Brasil, e o grande sucesso da dupla Sueli (Andréa Beltrão) e Fátima (Fernanda Torres) de ‘Entre Tapas e Beijos’.

Fonte: Conecte