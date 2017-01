Novos medicamentos de precisão para doenças genéticas

05/01/2017 – BridgeBio Pharma, com sede na Califórnia (EUA), anuncia mais detalhes sobre seu novo enfoque para desenvolver terapias para doenças genéticas. Essas doenças, frequentemente herdadas e individualmente raras, coletivamente têm efeitos devastadores em dezenas de milhões de pacientes somente nos EUA, muitos deles crianças. A empresa, fundada em 2015, é essencialmente focada em produtos pré-comerciais, usando suas vantagens em sourcing e operação para descobrir e construir valor em cada estágio do desenvolvimento.

BridgeBio Pharma combina um foco tradicional nos medicamentos com um novo modelo corporativo para atender a uma grande necessidade da indústria– traduzindo o estágio inicial da ciência das doenças genéticas em medicamentos que contam para os pacientes. “Há muito dinheiro e interesse nas novas empresas de tecnologia como, por exemplo, aquelas focadas na edição dos genes, e então novamente, para produtos clínicos de estágio avançado”, disse o co-fundador e CEO, Neil Kumar. “Mas se você tem uma pequena molécula para uma única doença genética que é pré-clínica, é mais difícil atrair interesse. Fundamos a BridgeBio com foco nessas oportunidades únicas de produto que têm como alvo causas genéticas bem definidas da doença. BridgeBio tem como objetivo avançar com esses programas de modo eficiente e em escala.”

A empresa se vê como impulsionadora de produtos farmacêuticos em oposição a uma nova plataforma científica– “fazemos parceria de perto com líderes acadêmicos e clínicos para ajudar a avançar nos conhecimentos que eles já têm na área clínica. Não estamos tentando descobrir uma nova biologia, mas aproveitar o que já é conhecido e desenvolver tratamentos a partir disso”, disse o co-fundador Frank McCormick, antigo fundador da Onyx Pharmaceuticals. Os membros da equipe da BridgeBio têm sido coletivamente responsáveis por mais de uma dúzia de produtos comercializados e incluem os veteranos no desenvolvimento de medicamentos Charles Homcy, Frank McCormick, Philip Reilly, Hoyoung Huh, Uma Sinha, e Robert Zamboni.

A nova estrutura corporativa da BridgeBio foi desenhada em colaboração com o professor do MIT Sloan, Andrew W. Lo, que também é investidor fundador e membro da BridgeBio. Em vez de formar empresas com plataformas grandes, a equipe forma subsidiárias enxutas e focadas ao redor de ativos ou doenças individuais. Essas subsidiárias podem tirar proveito da rede de expertise em doenças genéticas de classe mundial da BridgeBio para complementar seus esforços internos. Essa estrutura é ideal para construir valor em investimentos com foco em produto e permite uma rápida realocação de capital em caso de falha de ativos. Lo explica: “Tentamos colocar em vigor, no início, uma estrutura corporativa que otimizou a Pesquisa e Desenvolvimento focada no nível de cada ativo, mas que ainda oferecesse diversificação para os investidores. Essa diversificação, em retorno, oferece resultados positivos mais previsíveis e torna esses programas pré-comerciais mais atraentes para uma pool maior de capital. Em última instância, a estrutura também permite liquidez de um modo que é único em comparação com as estruturas c-corp ou de financiamento tradicionais vistas na indústria.”

BridgeBio possui sete programas até o presente com dois nas áreas clínicas e espera ampliar seu portfólio diversificado de ativos com base em um mapeamento sistemático do cenário das doenças genéticas. A empresa distribuiu mais de US$50 milhões em compromissos de Pesquisa e Desenvolvimento em 2016.

