Home care assegura atendimento abrangente e profissional à saúde do paciente em casa

31/01/2017 – Apesar de o termo “home care” (ou atenção domiciliar) ter se popularizado nos últimos tempos, a prática é muito antiga, anterior à medicina convencional, quando os hospitais eram escassos e o paciente era tratado em casa. Atualmente, esse tipo de atenção ganhou relevância e é indicado a pacientes de idades diversas que não precisam ser internados em ambiente hospitalar.

Após se tratar, em um hospital, das fases mais agudas de patologias, casos de acidentes, pós-operatórios etc., o paciente ganha estabilidade clinica e a equipe médica pode indicar a atenção domiciliar, segundo informa a Prime Home Care – www.primehomecaredf.com.br, empresa com sede em Brasília-DF.

O serviço de home care assegura tratamento mais profissional e abrangente do que o prestado pelos cuidadores e há muitas diferenças entre ambos. As empresas de home care oferecem aos clientes trabalho conjunto de uma equipe multiprofissional, com médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e outros, enquanto que o cuidador, geralmente, age muitas vezes sozinho e seu conhecimento técnico é limitado a técnicas utilizadas em enfermagem.

Pode até parecer que o custo de um cuidador é mais vantajoso, porém, é comum que as famílias de pacientes recorreram a mais de um prestador de serviços para conseguir tudo o que é necessário à pessoa em tratamento, o que pode inflar a conta.

Home Care X Cuidadores: conheça as diferenças e o papel de cada um

Ainda ocorre confusão entre esse atendimento profissional prestado por empresas especializadas e o papel de “cuidador”, que é aquele que proporciona higiene ao paciente, banho, alimentação e companhia, podendo ser, preferencialmente, alguém da própria família.

E por causa dessa confusão é comum um profissional da saúde da empresa de home care receber pedidos da família do paciente para que, por exemplo, dê banho e sirva comida a ele.

A diferença é simples:

– A atenção domiciliar (empresas de home care) tem a função de administrar medicações que uma pessoa sem formação não poderia fazer (injeções, por exemplo), além de manter o paciente em vida e recuperando-se cada dia mais.

– Já o papel dos cuidadores é visar pelo bem-estar do paciente, como higiene pessoal – não é papel dos enfermeiros do atendimento domiciliar dar banho em casa em um paciente acamado. A alimentação também é tarefa do cuidador, que deve seguir as ordens da nutricionista. A essa profissional cabe preparar o diário alimentar, mas não cozinhar para o paciente, tampouco dar a comida à beira do leito.

Tipos de atenção domiciliar

A atenção domiciliar é dividida em duas partes e destinada a dois tipos de pacientes: atendimento ambulatorial em casa e internação domiciliar.

A internação domiciliar presta serviço a quem precisava estar em um hospital, por depender de alta tecnologia e também alguns serviços repetitivos de alguma área da saúde, mas que já está estável. Assim, leva-se o paciente para casa e monta-se uma estrutura personalizada.

Já no ambulatório domiciliar o paciente recebe visita de enfermeiros na mesma frequência que recebia no hospital. Se ele precisava do atendimento de enfermagem, fisioterapia e outros cuidados médicos duas vezes ao dia, por exemplo, ele será feito dessa mesma forma no próprio lar. Se os procedimentos que o paciente precisa passar são repetitivos, um enfermeiro estará à disposição 24 horas por dia dentro da casa.

Fonte: Profissionais do Texto, com informações do IG

#primehomecare #primehomecaredf #internacaodomiciliar #saude #brasilia #df