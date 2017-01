Ford lança 13 novos veículos elétricos globais e um Mustang híbrido

04/01/2017 – A Ford confirmou seu plano de lançar 13 novos veículos elétricos globais nos próximos cinco anos, incluindo versões híbridas da F-150 e do Mustang nos Estados Unidos, uma van Transit Custom híbrida “plug-in” na Europa e um utilitário esportivo totalmente elétrico com uma autonomia estimada de pelo menos 480 km para o mercado global.

A montadora anunciou também o plano de investir US$ 700 milhões na expansão da sua fábrica de Flat Rock, em Michigan, para a produção de veículos autônomos e elétricos de alta tecnologia, juntamente com o Mustang e o Lincoln Continental, criando 700 novos empregos diretos.

Essas ações são parte do investimento de US$ 4,5 bilhões que a marca fará em veículos elétricos até 2020, para oferecer aos clientes maior economia de combustível, capacidade e potência em toda a sua linha global. Elas também estão integradas ao plano de expansão da Ford para ser uma empresa automotiva e de mobilidade, incluindo a liderança em veículos elétricos e autônomos e a criação de novas soluções de mobilidade.

“À medida que mais e mais consumidores em todo o mundo se interessam por veículos elétricos, a Ford está empenhada em ser líder no fornecimento de uma ampla gama de veículos, serviços e soluções que tornem a vida das pessoas melhor”, disse Mark Fields, presidente da Ford mundial. “Os investimentos e a expansão da nossa linha refletem nossa visão de que a oferta global de veículos elétricos excederá os veículos a gasolina nos próximos 15 anos”.

A Ford está concentrando o plano de veículos elétricos em suas áreas fortes — eletrificando seus veículos comerciais, caminhões, SUVs e esportivos mais populares e de alto volume para torná-los ainda mais eficientes, econômicos e divertidos de dirigir.

Os sete veículos elétricos globais anunciados hoje pela Ford incluem:

– Um SUV elétrico completamente novo para 2020, projetado com uma autonomia estimada de pelo menos 480 km, a ser produzido na fábrica de Flat Rock para a América do Norte, Europa e Ásia;

– Um veículo autônomo de alto volume, projetado para uso comercial em sistemas de carona e compartilhamento, começando na América do Norte, com estreia em 2021;

– Uma versão híbrida da picape líder de vendas F-150, em 2020, para a América do Norte e Oriente Médio;

– Uma versão híbrida do Mustang com potência de um V8 e ainda mais torque final, com lançamento em 2020 na América do Norte;

– Uma versão híbrida “plug-in” da Transit, disponível em 2019 na Europa; e

– Dois novos veículos policiais híbridos de perseguição.

Além disso, a Ford anunciou que a sua linha global de utilitários será a primeira da marca a ter híbridos equipados com motores EcoBoost, com melhor desempenho e economia de combustível.

A empresa também planeja ser igualmente agressiva no desenvolvimento global de serviços e soluções de veículos elétricos, incluindo o gerenciamento de frotas, planejamento de rotas e soluções telemáticas.

Foto: táxi híbrido