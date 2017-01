ePharma incorpora In Health

04/01/2017 – Depois de ser adquirida pela ePharma em 2014, a In Health foi totalmente incorporada pela companhia a partir de 1º de janeiro de 2017, e se transformou na nova Diretoria de Negócios denominada ePharma Specialty Care, mais uma importante estratégia da empresa líder no mercado de assistência de benefícios farmacêuticos no Brasil.

Luiz Carlos Silveira Monteiro, presidente da ePharma, explica que essa incorporação estava definida desde a aquisição. Durante três anos, as empresas buscaram sinergia nos negócios e fortaleceram produtos e serviços. “A conclusão dessa etapa incorpora um trabalho sólido e pioneiro no mercado, atendendo pacientes que utilizam medicamentos de alta complexidade por meio de programas de suporte inovadores. Os nossos clientes terão uma companhia mais completa e afinada com as mais variadas demandas do mercado”, aponta o executivo.

A In Health se especializou no desenvolvimento de estratégias para ampliação do acesso e adesão aos mercados dos produtos biológicos e de alta complexidade da indústria farmacêutica. Ao longo dos três anos referentes ao processo de incorporação da companhia, o faturamento desta unidade de negócios praticamente triplicou. A companhia inovou na gestão de programas de adesão e monitoramento de pacientes com necessidades de tratamento de patologias de alta complexidade e doenças raras, atendendo diversas indústrias farmacêuticas e milhares de pacientes.

Carlos Pappini Jr., fundador da In Health e que será o novo diretor da ePharma Specialty Care, ressalta que a incorporação da companhia e a construção da ePharma Specialty Care impulsionará o atendimento verticalizado aos clientes. “A companhia ganha musculatura para atender às demandas essenciais dos nossos clientes. Seremos a primeira solução totalmente integrada do mercado, com serviços em sinergia para Operadoras de Saúde e a Indústria Farmacêutica sempre em prol da ampliação do acesso e adesão aos pacientes a medicamentos de alta qualidade”, explica o diretor.

Sobre a ePharma

Consolidada como principal player no recente mercado brasileiro de assistência farmacêutica, a ePharma dispõe de tecnologia que conecta, em tempo real, aproximadamente 24 mil farmácias e drogarias de todo o país a um sistema autorizador ancorado em um potente banco de dados, dando acesso a medicamento a mais de 27 milhões de pessoas.