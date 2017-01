Empresas firmam parceria para distribuir medicamento à base de canabidiol

24/01/2017 – A HempMeds Brasil™, empresa pioneira e líder no mercado de canabidiol (CBD), substância derivada do cânhamo, subsidiária do grupo americano Medical Marijuana, Inc. (OTC PINK: MJNA), anunciou uma parceria com a Paragon HealthCare BR, uma das principais distribuidoras mundiais de produtos farmacêuticos. O acordo vai ampliar a acessibilidade ao RSHO ™, o primeiro produto aprovado para importação pelo governo brasileiro.

Esta nova parceria com a Paragon HealthCare BR permitirá um acesso melhor para as pessoas da América Latina. A Paragon HealthCare BR, uma distribuidora especializada de produtos farmacêuticos, tem relações significativas com profissionais médicos, grupos de médicos, hospitais, farmacêuticos e outros prestadores de cuidados de saúde. O empreendimento focará em disponibilizar produtos para aqueles que precisam, ajudando os indivíduos a encontrar os tratamentos médicos necessários e ter acesso ao produto por meio de licença de importação especial. Em longo prazo, isso resultará na redução do prazo entre a prescrição até a entrega para os pacientes.

Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já autorizou a importação da substância para o tratamento de pacientes com epilepsia refratária (desordem cerebral que gera convulsões repetidas), mal de Parkinson, dor crônica (incluindo dor de cabeça da enxaqueca), doença de Alzheimer, Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Déficit de Atenção e Déficit de Atenção e Hiperatividade, autismo, esclerose múltipla e dores do câncer (na recuperação pós-quimioterapia). Fora do Brasil, o canabidiol já é utilizado para o tratamento de doenças em mais de 40 países, entre eles, Estados Unidos, Reino Unido, Israel e México.

Além disso, há inúmeras outras indicações possíveis para o uso de CBD, que serão determinadas por estudos clínicos e esforços de pesquisa. A Paragon Health Care BR também oferece um vasto catálogo de médicos e clínicas prontos para essa pesquisa.

“Estamos ansiosos para explorar os novos horizontes resultantes desta parceria”, disse o CEO da Medical Marijuana, Inc., Dr. Stuart Titus “Agradecemos a Paragon HealthCare BR por se juntar a nós para assumir a liderança neste mercado em contínuo desenvolvimento. Não podemos crescer sem inovação e não podemos avançar sem uma visão. Nossa parceria de distribuição com a Paragon HealthCare BR é uma indicação de que vamos continuar a progredir e expandir nosso alcance tanto em frentes domésticas quanto no exterior. ”

Fonte: Ketchum