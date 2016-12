Tecnologia: locadora inova retirada de carro pelo cliente

27/12/2016 – Já imaginou entrar em uma agência de aluguel de carros e sair dirigindo o veículo sem passar pelo balcão de atendimento da empresa? A maior rede de aluguel de carros da América Latina, a Localiza, está desenvolvendo uma tecnologia que vai tornar esse processo uma realidade. Em menos de um minuto, por meio de um aplicativo de celular, o cliente faz o check-in, informando a chegada à agência. Em seguida, a ferramenta aponta a localização exata do carro com detalhes como número da vaga, placa do veículo e a foto do modelo escolhido. Quando o cliente chega à vaga determinada, aparecerá na tela o botão “abrir o carro” que, quando acionado, abre o veículo automaticamente. As chaves e o documento estarão no porta-luvas e o cliente já pode sair dirigindo.

Segundo Guilherme Braz , diretor de Experiência do Cliente e Pricing da Localiza, a tecnologia, que é inédita na América Latina e utilizada apenas em outros dois países no mundo, é a mais recente iniciativa de um grande programa de melhoria da experiência do cliente. “A Localiza reconhece que a inovação é um fator determinante para atrair e reter clientes. Por isso, buscamos sair sempre na frente na oferta de produtos e serviços que proporcionem mais agilidade e simplicidade na locação de carros, dando mais liberdade de escolha e autonomia a nossos clientes. A ferramenta de locação totalmente digital pretende transformar o panorama de aluguel de carros no país e acreditamos que o veículo alugado se tornará uma opção de mobilidade ainda mais interessante. Queremos surpreender e fidelizar o nosso cliente”, explica Braz.

A novidade integra um programa de investimentos de cerca de R$ 10 milhões destinados a melhorias de produtos e novas tecnologias realizado pela Localiza. A previsão é de que, no segundo semestre de 2017, a novidade esteja disponível nas principais agências Localiza do país.

“No momento, estamos em uma etapa de piloto com mais de 10 veículos, convidando um grupo selecionado de clientes de Belo Horizonte e São Paulo para experimentar o novo serviço. Estamos adotando o processo de cocriação com os clientes, pois são aqueles que utilizam o serviço e desta forma a solução fica muito mais ajustada às suas necessidades. Buscamos entender os desejos e demandas dos consumidores para melhorar a experiência em aluguel de carros. A aprovação do serviço tem sido excepcional até agora”, comenta Guilherme Braz.

A reserva do carro pode ser feita por diversos canais – inclusive pelo APP da Localiza. O processo de devolução do veículo, que já é digital, fecha todo o ciclo de experiência, com o máximo de agilidade.

Há 43 anos no mercado, a Localiza se destaca como a maior locadora de carros da América Latina: são 564 pontos de atendimento distribuídos nas principais cidades e aeroportos de seis países e mais de 136 mil carros disponíveis para locação. A Localiza conta com soluções e produtos que garantem mais agilidade aos clientes no processo de locação dos carros. Com garantia de segurança e qualidade, a Empresa oferece um mix variado de modelos de carros – de econômicos até vans, caminhonetes e blindados-, atendendo seus clientes em qualquer tipo de necessidade. Em 2016, a Companhia foi reconhecida em diversos prêmios, sendo eleita destaque no tema “Ética e Transparência” do Guia Exame de Sustentabilidade e também a vencedora da categoria “Locadora de veículos” do “Prêmio Época Reclame Aqui – As Melhores empresas para o Consumidor”.