Aprovada nova ISO 20400 para certificar compras sustentáveis de empresas

22/12/2016 – Companhias que têm no discurso e na prática a sustentabilidade empresarial, agora poderão dar mais uma prova disso ao adotar a ISO 20400. A Norma ISO 20400 – Sustainable Procurement – Guidance foi aprovada em reunião do Comitê Internacional de Normalização da ISO para Compras Sustentáveis, organizada pela ABNT no Rio de Janeiro, agora em dezembro.

A publicação é resultado de um trabalho que se iniciou em 2013, liderado pela França e o Brasil, e que congregou mais de 50 países e várias organizações internacionais, como o PNUMA, o ACNUDH (Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos), a OCDE, o Pacto Global da ONU, dentre outras.

A reunião contou com 45 delegados de 17 países que analisaram as contribuições finais recebidas dos membros e aprovaram por unanimidade a publicação direta da nova norma, já no início de 2017.

A ISO 20400 fornece recomendações para incorporar a sustentabilidade nas compras das organizações, de maneira eficaz, pragmática, consistente e eficiente. A norma é aplicável a organizações de qualquer porte, públicas ou privadas, de qualquer setor e não substitui a legislação nem os compromissos éticos e políticos para as atividades de compra.

A norma, que não contém requisitos, ajuda a compreender o que são compras sustentáveis abordando sua dimensão política e estratégica, ao nível da organização e do próprio processo de compras, e fornecendo orientações para sua implementação em termos práticos.

A importância das compras sustentáveis vem, cada vez mais, sendo reconhecida como uma das maneiras mais eficazes de as organizações contribuírem para o Desenvolvimento Sustentável e terem uma atuação responsável em linha, inclusive, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aprovados pela Assembleia Geral da ONU em 2015.

Os coordenadores do Comitê ISO para Compras Sustentáveis, o francês Jacques Schramm e o Brasileiro Jorge Soto, destacaram a contribuição que a norma dará para que se promova o Desenvolvimento Sustentável e se impulsione a competitividade das empresas. Destacaram, também, a importância de os países adotarem a ISO 20400 como norma nacional. No Brasil, a adoção da norma é de responsabilidade da ABNT, no âmbito de sua Comissão de Estudos ABNT/CEE-277.

A sexta reunião do ISO/PC 277 foi organizada pela ABNT, patrocinada por Braskem e Itaipu Binacional e teve como apoiadores a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, o CEBDS e o Ministério do Meio Ambiente.

Para saber mais informações sobre o assunto, entre em contato com o analista da Comissão de Estudo Especial de Compras Sustentáveis (ABNT/CEE-277), Eduardo Lima – eduardo.lima@abnt.org.br.

Fonte: ABNT