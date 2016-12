Diabéticos poderão ter acesso gratuito a insulina de ação ultra-longa no DF

22/12/2016 – As pessoas com diabetes que vivem em Brasília e fazem uso de insulina para controlar o diabetes poderão ter acesso a uma medicação mais moderna em breve. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal abriu, no último dia 7, consulta pública sobre o novo protocolo de insulinoterapia, que prevê a inclusão da insulina de ação ultra-longa degludeca por meio do Sistema Único de Saúde – SUS.

Atualmente, a Secretaria de Saúde do DF oferece gratuitamente três diferentes tipos de insulina: a insulina humana, as insulinas análogas de curta ação (lispro, aspart e glulisina) e insulinas análogas de longa ação (detemir e glargina). As insulinas de longa ação garantem mais comodidade às pessoas com diabetes devido à sua aplicação ser feita apenas uma vez ao dia. Apesar disso, quem faz uso desse tipo de insulina deve estar atento ao horário de aplicação para evitar hipoglicemia, o que implica em um rígido controle da rotina e que, muitas vezes, prejudica a realização de atividades diárias.

Enquanto isso, a insulina de ação ultra-longa degludeca tem como principal característica sua ação lenta, que assegura a liberação contínua da insulina por mais de 42 horas no organismo. Com isso, oferece mais flexibilidade nos horários de aplicação quando necessário e à rotina da pessoa com diabetes, sem que haja comprometimento do resultado do tratamento. Diversos estudos científicos demonstraram a segurança e eficácia da insulina degludeca associado a uma importante redução nos episódios de hipoglicemia, especialmente as noturnas quando comparado à insulina glargina U100¹.

De acordo com o protocolo elaborado pela Secretaria de Saúde do DF para a Consulta Pública, a inclusão da insulina degludeca tem como objetivo “oferecer ao usuário a oportunidade de reduzir complicações e de melhor qualidade de vida com menor variabilidade glicêmica, com uso de formulações seguras que garantam menores riscos de hipoglicemia em todas as faixas etárias e condições de saúde”.2,5,6-11 Dentre os benefícios esperados, é possível destacar “melhora no controle metabólico do paciente, com redução das complicações; redução das hipoglicemias noturnas e graves (45-60%); manutenção de glicemias estáveis com menor variabilidade glicêmica.”2-4,12-13

Os interessados em contribuir com a consulta pública devem enviar um e-mail para consultapublicaprotocolodf@gmail.com. As contribuições devem ser feitas até o dia 7 de janeiro de 2017. A atualização do protocolo irá contemplar a oferta de insulina degludeca para pessoas com diabetes tipo 1; diabetes associado à gravidez; diabetes tipo 2 com insuficiência renal crônica em procedimento dialíticos, pós transplantes ou em insulinização plena; e maiores de 80 anos que apresentem condições especiais. Mais detalhes sobre os critérios podem ser conferidos no site da Secretaria.

Fonte: Edelman