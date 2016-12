Chega ao Brasil primeiro aparelho auditivo conectado à internet

22/12/2016 – Acaba de ser lançado no mercado brasileiro o primeiro aparelho auditivo do mundo conectado à Internet. Com tecnologia totalmente inovadora, o Opn™ oferece uma gama de recursos capazes de proporcionar às pessoas com perda auditiva experiências sonoras nunca antes experimentadas, incluindo a capacidade de se conectar de forma integrada a computadores, smartphones, TVs e outros equipamentos eletrônicos, via internet ou por meio de bluetooth. Além disso, graças à solução BrainHearing ™, desenvolvida pela dinamarquesa Oticon, a nova tecnologia permite uma audição completa, acabando com as limitações de direcionalidade do som presente nas próteses atuais –problema relatado por muitas pessoas. Com isso, o usuário consegue ouvir com clareza a fala de diversos interlocutores e diversos sons, em ambientes ruidosos.

Comercializado até o momento apenas nos Estados Unidos, Espanha, Itália e Dinamarca, o Opn™ já chega ao mercado brasileiro colecionando conquistas. O aparelho ganhou prêmios em duas categorias na prestigiada CES 2017 Innovation Awards, o programa norte-americano de prêmios internacionais que reconhece projetos inovadores e serviços de tecnologia de ponta em todo o mundo.

O primeiro prêmio, na categoria Tech for a Better World (Tecnologia para um Mundo Melhor), celebra produtos que compartilham um objetivo comum ou capacidade de impactar o mundo de uma forma positiva. Já o segundo, na categoria Wearable Technologies(Tecnologias usáveis), abrange o crescente mercado de dispositivos eletrônicos usáveis pelo corpo humano, que utilizam sensores para navegação, coleta e transmissão de informações ou outras melhorias sensoriais.

“Estamos orgulhosos de o Oticon Opn™ ser reconhecido por sua excelência pelo CES Innovation Awards, em duas categorias que ressoam tão poderosamente entre os consumidores”, disse o presidente da Oticon, Gary Rosenblum, que complementou: “A tecnologia do Opn™ contribui para melhorar a vida de pessoas com deficiência auditiva, proporcionando a elas aproveitar ao máximo o mundo do som e as possibilidades quase ilimitadas dos dispositivos conectados à internet”.

Os prêmios CES Innovation Awards são patrocinados pela Consumer Technology Association – CTA™ (Associação de Tecnologia do Consumidor) e serão concedidos durante a Conferência Global de Tecnologia CES, que acontece em Las Vegas (EUA) entre os dias 5 e 8 de janeiro. Na ocasião, a Oticon estará presente com a exibição do Opn™ na galeria de premiados 2017.

A CES, feira global de produtos eletrônicos e tecnologia de consumo, é o ponto de encontro para todos os que prosperam no setor. Durante 50 anos, a feira tem sido a plataforma de lançamento de inovações tecnológicas que vem mudando o mundo.

Sobre o Opn

A tecnologia do Opn™ quebra os paradigmas do atual mercado audiológico. Por meio de um aplicativo exclusivo, o Opn™ se conecta com mais de 280 tipos de serviços de internet que também estejam em nuvem. Ao receber um e-mail, por exemplo, o usuário não precisa recorrer a dispositivos móveis para checar as mensagens. Ele pode programar o ON – aplicativo do Opn™ – para receber o conteúdo da mensagem, de modo sonoro, direto no seu aparelho auditivo. Isso pode ser feito também para alarmes, despertador e notificações de redes sociais.

Fonte: Ex-Libris

