Bob’s inaugura a primeira loja 100% digital do Brasil

22/12/2016 – A Rede Bob’s acaba de inaugurar, no Rio de Janeiro, a primeira loja 100% digital do país. No novo modelo, que será implantado no BarraShopping, um dos principais centros de compras da cidade, todos os pedidos serão feitos pelo terminal de autoatendimento ou pelo novo aplicativo do Bob’s, lançado no dia da inauguração. A novidade tem como objetivo trazer mais conveniência, agilidade e permitir a customização dos pedidos.

Com 136 m², a nova flagship segue o novo conceito de ponto de venda Bob’s, que tem como propostas o design contemporâneo e o alto grau de funcionalidade. O espaço, que levou 45 dias para ser finalizado, tem como destaque, além dos totens de atendimento, a possibilidade de fazer o pedido pelo novo aplicativo da rede. Através do app, o consumidor poderá efetuar a compra com a plataforma digital Masterpass, da Mastercard, que facilita o pagamento ao acessar as informações do cartão – tanto da Mastercard como de outras bandeiras, de forma rápida e segura. Ao cadastrar previamente seus dados, o consumidor realiza a compra com mais velocidade, praticidade e customização no momento do pedido. A Mastercard ainda traz ao Brasil pela primeira vez a solução Qkr!, que permite solicitar e pagar produtos diretamente do celular ou tablet. O Qkr! já é sucesso em países como Austrália, Chile, EUA, Nova Zelândia e Reino Unido.

Segundo o Diretor Geral da Rede Bob’s, Marcello Farrel, a loja vai proporcionar uma nova experiência de compra ao consumidor. “Nossos clientes estão buscando cada vez mais conveniência, agilidade e personalização no momento da compra e a nova loja entrega essas três vantagens. Além do totem, o consumidor pode usar também o aplicativo. Nessa opção, ele não precisa nem sair da mesa para realizar o pedido, apenas para buscá-lo”, explica.

Com o lançamento da loja 100% digital, a rede Bob’s mantém o pioneirismo no setor de fast-food, além de prosseguir com a modernização da marca, tendo como base o desejo dos consumidores das gerações Y e Z.

“Iniciamos essa modernização com a implantação de um novo conceito de ponto de venda, que já representa um aumento de 20% nas vendas, e agora lançamos o aplicativo e a loja digital. Tínhamos o desafio de modernizar a marca sem que ela perdesse a identidade e a essência e o público tem reagido da melhor maneira possível. Temos certeza de que a nova loja também será um sucesso.” ressalta.

Parceria com Mastercard

Bob’s faz parceria com Mastercard e cria aplicativo com carteira digital no segmento de alimentação: A Rede Bob’s firmou uma parceria com a Mastercard, empresa de tecnologia de meios de pagamento, e acaba de lançar, com exclusividade no Brasil, o primeiro aplicativo que funciona como autoatendimento de bolso. O app inteligente e personalizado é o único que permite ao cliente realizar o pedido no celular e retirar o produto na própria loja ou via delivery.

A cooperação entre as duas empresas permitiu que fosse incluída a plataforma eletrônica de pagamento Masterpass, sendo o Bob’s a rede de fast-food pioneira em utilizar a solução no Brasil. No primeiro pedido, via aplicativo com utilização de Masterpass, o cliente ganha ainda um milk-shake de 300 ml. A promoção é válida para pedidos a partir de 10 reais e valerá para os primeiros 85 mil clientes. “A parceria vai ao encontro da estratégia da Mastercard de diversificar sua atuação no segmento varejista com soluções digitais e inovações nos meios de pagamento que simplificam a vida do consumidor. Para o varejo, a inovação permite mais eficiência na gestão do negócio, aumento de produtividade e fidelização, proporcionando uma jornada de compra com simplicidade, segurança e inteligência”, declara o vice-presidente de Produtos e Soluções da Mastercard Brasil e Cone Sul, Valério Murta.

Fonte: Tamer / Foto: Patrick Gomes / Divulgação Rede Bob’s

